Airbus : Oddo relève son objectif de cours à 88 E.

30/04/2018 | 16:32

Oddo conserve son opinion Neutre sur le titre mais relève son objectif de 83 à 88 E. ' Ce relèvement est essentiellement pour intégrer la remontée des cadences A320 qui compense largement la coupe d'A330 en 2019 ainsi qu'une valorisation désormais basée sur 2020 (E/$ spot à 1.20) ' explique le bureau d'études.



' Nous restons convaincus de la force du positionnement d'Airbus mais nous préférons attendre la nomination du nouveau CEO qui devra trancher les questions cruciales à l'image de l'allocation de capital avec la possibilité/timing d'un retour de cash aux actionnaires ou encore la possibilité du lancement d'un nouvel appareil commercial en réponse au B797. Compte tenu de ces incertitudes, il nous semble toujours difficile de regarder les multiples attrayants au-delà de l'horizon 2020 avec une confiance suffisante ' explique Oddo dans son étude du jour.



La publication des chiffres du 1er trimestre 2018 ressort globalement en ligne avec les attentes d'Oddo.



' Airbus a annoncé une coupe de production de l'A330 à 50 appareils en 2019 (dont plus de la moitié de neo) contre notre estimation de 70 appareils. Mais contre toute attente, cette réduction des volumes n'est pas compensée par une hausse concomitante d'A350 ' indique le bureau d'analyses.



' Au final, ces coupes réduisent notre EBIT de c250 ME en 2019 et c60 ME en 2020 ' rajoute Oddo.



Par contre, les analystes ont trouvé le ton sur l'A320neo plus confiant en particulier concernant la montée en cadence des motoristes.



