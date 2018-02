AKKA TECHNOLOGIES : remporte un contrat pour développer un nouveau véhicule 4x4

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MBTech, filiale d'Akka Technologies, a remporté un important contrat pour le développement complet d'un nouveau véhicule 4x4 tout-terrain. Ce contrat lui a été octroyé par le géant britannique de la chimie et de l'énergie, INEOS." C'est en 2015, à l'annonce de l'arrêt de la production de l'emblématique Land Rover Defender que Jim Ratcliffe, président d'INEOS, passionné d'automobile et aventurier chevronné, a commencé à envisager la création d'une entreprise dédiée à l'automobile. Il a vu dans cette place vacante sur le marché une opportunité commerciale, celle de développer un véhicule tout-terrain pratique, robuste et très performant, fidèle à l'esprit des premiers 4x4 tout en offrant une qualité et une fiabilité renforcées ", a expliqué le groupe d’ingénierie.Dès le printemps 2018 et pendant toute la durée du projet, jusqu'à 200 ingénieurs du groupe contribueront à faire de la vision d'INEOS Automotive une réalité en développant un 4x4 emblématique et robuste. Les experts et ingénieurs automobiles du groupe d’ingénierie seront en charge de tous les aspects de la réalisation du véhicule.Les premiers prototypes seront construits dès 2018 dans l'atelier de développement du Groupe à Sindelfingen en Allemagne, avec pour objectif un démarrage de la production en série en 2020. En parallèle, les équipes d'INEOS Automotive à Londres vont monter en puissance sur le projet.