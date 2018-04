Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 65 euros à 66 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Akka après un roadshow avec la société. Le bureau d’études explique être plus confiant quant à la trajectoire de croissance d'Akka, au vu des leviers à sa disposition : diversification clients en Allemagne, expansion aux Etats-Unis et développement de ses compétences dans le digital.