AKKA Technologies : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017

02/05/2018

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017

• Le document de référence 2017 d'AKKA a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2018.

• Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse https://www.akka-technologies.com dans l'espace Investisseurs, rubrique « Financial Informations ».

• Des exemplaires du document de référence peuvent être obtenus par téléphone au 04 56 69 26 51 ou par mail à finances@akka.eu.

• La version anglaise sera disponible prochainement.

Prochains événements :

Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018

Publication des résultats du premier semestre 2018 : mercredi 12 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À propos d'AKKA

« Le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer. Transmettons la passion des technologies. »

Fondé en 1984, AKKA est aujourd'hui le leader européen du Conseil en Ingénierie et services R&D dans le secteur de la mobilité. Fort de ses 16 300 talents répartis dans plus de 20 pays, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 Md€ en 2017.

Partenaire d'innovation, AKKA compte parmi ses clients les principaux groupes industriels européens dans les secteurs de l'automobile, l'aéronautique et le ferroviaire mais aussi les secteurs Life sciences de l'énergie, des services, des télécoms et de la défense : Airbus Group, Alstom, BMW, Daimler, GE, GlaxoSmithKline, Renault, Safran, Thales, Volkswagen, Volvo...

AKKA fournit à ces grands groupes des solutions technologiques leur permettant d'améliorer leur processus d'innovation, leur valeur ajoutée, leur productivité et leur efficacité lors de la conception de nouveaux produits ou de nouveaux procédés jusqu'à leur industrialisation. Son positionnement géographique unique autour de son axe franco-allemand, sa capacité à délivrer des solutions trans-sectorielles et transnationales et son expertise incontournable dans les technologies du futur (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning…) lui permettent d'accompagner ses clients dans leur 2 déploiements essentiels : la mondialisation et la digitalisation. Ainsi, le Digital et les technologies du futur représentent d'ores et déjà 15% du chiffre d'affaires du Groupe.

AKKA est coté sur Euronext Paris - Compartiment B - Code ISIN : FR0004180537.

