AKKA : croissance économique de 10,2% au premier trimestre

Les ventes d'Akka ont progressé de 7,8% au premier trimestre 2018 à 353,9 millions d'euros. Cette forte croissance consolidée a été intégralement réalisée en organique. Retraitée du nombre de jours ouvrés et des effets de change, la croissance économique du groupe de Conseil en Ingénierie et services R&D dans le secteur de la mobilité s'est accélérée à 10,2% après 8,1% en 2017. La dynamique de croissance économique est forte dans chacune des 3 Business Units du groupe au premier trimestre : elle est de 10,6% en France, 9,3% en Allemagne et 11,0% à l'International.Le groupe compte, au 31 mars 2018, 16 051 collaborateurs, contre 15 515 à fin décembre 2017 et 14 578 au 31 mars 2017." La dynamique initiée en 2017 s'est poursuivie au premier trimestre 2018. Elle a été portée par le gain de nouveaux référencements et de projets structurants dans le digital, notamment dans le développement de systèmes de conduite autonome pour des constructeurs de premier rang dans l'automobile, l'aéronautique et le ferroviaire ", a commenté le groupe de Conseil en Ingénierie et services R&D dans le secteur de la mobilité." La forte dynamique commerciale et la vigueur des recrutements constatées en 2017 se poursuivent au début 2018. Conjuguées à l'excellente performance du premier trimestre, elles présagent une croissance solide avec une nouvelle amélioration des marges pour 2018 ", a indiqué le groupe dans ses perspectives.