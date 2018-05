Akka Technologies : Portzamparc dégrade son opinion

02/05/2018 | 09:57

Portzamparc dégrade son opinion sur Akka Technologies de 'acheter' à 'conserver', avec un objectif ajusté de 61,2 à 60,4 euros, jugeant les perspectives du cabinet de conseil et d'ingénierie 'toujours solides mais mieux valorisées'.



'Nous restons convaincus par le positionnement et la stratégie du groupe, mais la nouvelle hausse du titre nous amène à devenir plus prudents sur le potentiel de hausse supplémentaire à court terme', explique l'analyste en charge du dossier.



Suite à la publication d'un CA du premier trimestre supérieur aux attentes, le bureau d'études relève son hypothèse de croissance 2018 de 6,1% à 6,6%, mais abaisse celle de MOA de 8,4% à 8,1% (7,2% en 2017).



