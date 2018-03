Akka technologies : Portzamparc confirme son conseil

19/03/2018 | 10:53

Akka technologies va annoncer demain ses résultats sur l'année 2017. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un Return On Assets - ROA 95,5 ME, en hausse de +24%, un résultat opérationnel - ROP 74,5 ME, en hausse de +74%, un résultat net part du groupe - RNPG 41,4ME de +226%.



Le bureau d'analyses confirme son conseil Renforcer et son dernier objectif de 58,6E.



' Nous tablons sur une progression de la marge avec une croissance organique soutenue (+7,0%) et les mesures d'optimisation mais de manière contenue (MOA 7,2%

+30bp) du fait de différents investissements ' explique Portzamparc.



' Le RNPG 2016 a été affecté par la dépréciation de créances de CIR, ce qui explique la base de comparaison favorable '.



