AkzoNobel : deux acquéreurs pour la chimie de spécialité

27/03/2018 | 10:30

AkzoNobel a annoncé mardi qu'il allait céder 100% de sa division de chimie de spécialité au groupe d'investissement américain Carlyle et à GIC, le fonds souverain singapourien, sur la base d'une valeur d'entreprise de 10,1 milliards d'euros.



Comme prévu, cette transaction permettra de donner naissance à deux activités séparées, les peintures et revêtements d'une part et la chimie de spécialité d'autre part, conformément à la stratégie que le groupe néerlandais avait dévoilée en avril 2017.



AkzoNobel s'attend à ce que l'opération soit bouclée d'ici fin 2018.



L'action AkzoNobel s'inscrit actuellement en hausse de 3,5% à 77,7 euros sur Euronext Amsterdam.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.