AkzoNobel : manque le consensus au 1er trimestre

24/04/2018 | 09:53

AkzoNobel lâche 3,9% à Amsterdam, suite à la publication d'un bénéfice net en hausse de 5% à 253 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, soit un BPA ajusté de 35 centimes contre 78 centimes en consensus.



Le profit opérationnel ajusté du chimiste néerlandais a diminué de 28% à 149 millions d'euros pour des revenus en baisse de 8% à moins de 2,2 milliards, essentiellement sous le poids de variations de changes (-1% à taux de changes constants).



'Nous avons franchi une étape clé en créant deux activités recentrées et à haute performance avec l'accord pour céder la chimie de spécialité à Carlyle Group et à GIC pour 10,1 milliards d'euros', rappelle le CEO Thierry Vanlancker.



