Crolles, 26 février 2018

Adeunis, spécialisé dans la fabrication de produits connectés et le développement de solutions sans fil prêtes à l'emploi dédiées à l'IoT, et Aexonis, nouvel entrant innovant en médiation et gestion logicielles pour l'IoT, annoncent aujourd'hui leur collaboration afin d'aider à réduire la complexité du déploiement de l'IoT et à ouvrir le marché à un ensemble plus large d'organisations potentielles, capables de gérer leur propre réseau IoT.

Adeunis a conclu un partenariat avec Aexonis pour la mise en place d'un nouveau centre d'excellence sur l'interopérabilité des systèmes IoT dans les bureaux français d'Aexonis, proche de Paris, dans la ville des Ulis. L'environnement d'interopérabilité est conçu pour permettre aux fabricants, aux développeurs et aux autres fournisseurs de solutions de se réunir pour tester, intégrer et expérimenter des solutions et démontrer la plus-value de propositions communes autour de l'IoT. Adeunis a fourni des objets connectés certifiés LoRaWANTM. Aexonis a fourni une suite logicielle de gestion et de médiation virtualisée pour rassembler une variété de protocoles, de technologies, de dispositifs et d'applications IoT. In fine, pour les faire fonctionner intelligemment ensemble en un déploiement global.

« Les partenariats sont la clé du succès des déploiements pour l'IoT, c'est pourquoi notre association avec l'écosystème autour de la technologie Aexonis et LoRaWANTM est devenue évidente », déclare Frank Fischer, Directeur Général Adjoint d'Adeunis. « L'approche innovante d'Aexonis pour les solutions IOT prêtes à l'emploi, permettra une accélération des activités et une intégration IoT avec de nombreux clients. »

« Adeunis a été la clé du lancement de notre environnement d'interopérabilité proche de Paris », a déclaré Luis Alves, vice-président des alliances stratégiques chez Aexonis. « Les produits Adeunis ont été installés et cela avec succès lorsque notre environnement réseau a été lancé. La suite de logiciels Aexonis CemTore gère les périphériques et établit des scénarii de tests critiques qui s'avéreront importants pour les opérateurs de réseaux qui souhaitent rapidement et sans effort déployer leurs réseaux IoT en temps réel. »

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter, transmettre et sécuriser les données numériques.

L'offre d'Adeunis répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management, de l'optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des institutions telles qu'Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building, SARP, Saur, SNCF, Suez ou Veolia Environnement.

Fort d'une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d'une capacité d'industrialisation à grande échelle et d'un réseau de distribution international, Adeunis a livré plus de 5 millions de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable essor de l'Internet des Objets (IoT) professionnel.

Adeunis compte 54 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2016, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 9 M€ et investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.

À propos d'Aexonis

Fondé en 2017, Aexonis est le leader des logiciels de médiation et de gestion IoT. Avec des installations de recherche et développement proche de Paris, France, et Dallas au Texas, la mission de l'entreprise est de simplifier le déploiement de l'IoT et d'ouvrir le marché à un plus large éventail de fournisseurs de services, d'entreprises commerciales et d'organisations de service public. Au sein des opérations d'Aexonis en France, la société gère le premier centre d'excellence d'interopérabilité IoT où les logiciels de médiation et de gestion fonctionnent avec les meilleures applications, les produits intelligents et l'infrastructure de réseau radiofréquence (RF) pour aider les entreprises à éprouver différentes alternatives de déploiement rentables. Pour plus d'informations, visitez www.aexonis.com.

