Crolles, le 3 avril 2018

Le Conseil d'administration d'Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, a décidé de réunifier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Pascal SAGUIN, Directeur général, devient ainsi Président Directeur Général d'Adeunis.

Pascal SAGUIN, 45 ans, est Ingénieur ENSERG - INPG en Radio Communications, et titulaire d'un DEA Optique et Optoélectronique (Université de Grenoble). Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur Radio Fréquence chez Jay Electronique, avant de rejoindre les équipes du groupe Legrand en tant qu'ingénieur conception et réglementaire. Il intègre Adeunis en 2000 au même poste avant d'être nommé Directeur R&D en 2007, puis Directeur Général en septembre 2015.

Muriel BETHOUX, ancienne Secrétaire Générale d'Adeunis et Présidente du Conseil d'administration depuis 2015, conserve son mandat d'Administratrice de l'entreprise.

Muriel BETHOUX déclare : « J'ai considéré que la phase de transition managériale engagée en 2015 était arrivée à son terme avec le succès de l'introduction en bourse et la solide organisation mise en œuvre par Pascal et ses équipes. J'ai donc proposé au Conseil de réunifier les fonctions de Président et de Directeur Général pour simplifier la gouvernance. »

Pascal SAGUIN ajoute : « Je remercie Muriel et l'ensemble des membres du Conseil pour se nouveau témoignage de confiance. Adeunis dispose aujourd'hui d'une organisation efficace et d'une offre aboutie pour profiter pleinement du formidable essor des objets connectés professionnels. »

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter, transmettre et sécuriser les données numériques.

L'offre d'Adeunis répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management, de l'optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des institutions telles qu'Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building, SARP, Saur, SNCF, Suez ou Veolia Environnement.

Fort d'une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d'une capacité d'industrialisation à grande échelle et d'un réseau de distribution international, Adeunis a livré plus de 5 millions de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable essor de l'Internet des Objets (IoT) professionnel.

Adeunis compte 54 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2016, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 9 M€ et investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

