ALBIOMA : Information financière trimestrielle au 31 mars 2018

Excellente disponibilité des installations thermiques en France

Chiffre d'affaires en hausse de 6 %

L'excellente disponibilité des installations en France, la rémunération complémentaire liée aux équipements de traitement des fumées et la bonne performance du Brésil se traduisent par une hausse de 6 % du chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 (+5 % hors effet prix des combustibles), qui atteint 104,2 millions d'euros sur la période contre 98,8 millions d'euros au premier trimestre 2017.

1er trimestre 20181 1er trimestre 20171 Variation (%) France - Biomasse Thermique 91,2 85,9 6 % France - Solaire2 9,8 10,4 -6 % Brésil 1,5 1,0 39 % Holding et Autres 1,7 1,5 13 % Total 104,2 98,8 6 %

1. Chiffres non audités.

2. Incluant l'Espagne et l'Italie.

Frédéric Moyne, Directeur Général, déclare :

« Après un bel exercice 2017, nos centrales continuent d'afficher de solides performances sur ce premier trimestre. Notre usine Galion 2 alimente désormais en vapeur la sucrerie adjacente, ce qui a permis le démarrage de la campagne sucrière dans les délais, et devrait injecter ses premiers kWh sur le réseau électrique martiniquais dans les prochains jours, avec l'objectif d'une mise en service à la fin du premier semestre 2018. À La Réunion, nous poursuivons les travaux IED au Gol et à Bois-Rouge et prévoyons d'initier la phase de test de la turbine à combustion de Saint-Pierre. »

France - Biomasse Thermique : très bonnes performances des installations

Le chiffre d'affaires de l'activité Biomasse Thermique en France est en progression de 6 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2017, à 91,2 millions d'euros, incluant une contribution de 0,7 million d'euros liée à l'évolution du prix des combustibles. Hors effet prix des combustibles, le chiffre d'affaires du trimestre progresse de 5 % par rapport au premier trimestre 2017, soutenu par les très bonnes performances des installations et par la rémunération complémentaire liée aux équipements de traitement des fumées des unités ALG-A et ABR-2 dans le cadre du programme de mise en conformité des installations avec la directive IED.

Le taux de disponibilité atteint 91,5 % au premier trimestre 2018, malgré un contexte social toujours tendu, à comparer à 91,6 % au premier trimestre de l'exercice précédent.

Le taux d'appel de la turbine à combustion du Galion s'est maintenu à un niveau élevé de 31 %, à comparer à 28 % au premier trimestre 2017.

La production d'électricité des installations thermiques atteint 485 GWh, à comparer à 526 GWh au premier trimestre 2017 du fait des arrêts programmés de nos tranches et d'une baisse du taux d'appel des moyens de base, notamment en Guadeloupe.

France - Solaire : performances en légère baisse, en raison d'une pluviométrie exceptionnelle à La Réunion

Le chiffre d'affaires de l'activité Solaire s'établit à 9,8 millions d'euros en baisse de 6 % par rapport au premier trimestre 2017 en raison d'une pluviométrie exceptionnellement élevée à La Réunion (tempêtes et cyclone Berguitta).

La production atteint 21 GWh au premier trimestre de l'exercice à comparer à 23 GWh au premier trimestre 2017.

Brésil : maintenance annuelle des deux centrales pendant l'inter-campagne sucrière

Albioma Rio Pardo Termoelétrica et Albioma Codora Energia ont réalisé leur maintenance annuelle dans de très bonnes conditions pendant les trois premiers mois de l'exercice. Albioma Codora Energia a par ailleurs continué à produire en janvier, grâce à l'utilisation de stock de bagasse excédentaire de 2017. L'activité enregistre un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros (contre 1,0 million d'euros au premier trimestre 2017).

Île Maurice : maintenance annuelle programmée et arrêt fortuit sur une centrale

La disponibilité des installations mauriciennes est de 83 % (à comparer à 99,4 % au premier trimestre 2017), du fait de l'arrêt annuel de la centrale OTEO La Baraque et d'un arrêt fortuit sur cette même centrale. La production est en baisse de 20 % à 267 GWh (336 GWh au premier trimestre 2017).

Confirmation des objectifs

Le Groupe confirme ses objectifs 2018 d'EBITDA de 158 à 166 millions d'euros et de résultat net part du Groupe de 37 à 42 millions d'euros.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 30 mai 2018 à 15h00.

À propos d'Albioma

Producteur d'énergie responsable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.

Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage.

Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com

Contact investisseurs

Julien Gauthier+33 (0)1 47 76 67 00

Contact médias

Charlotte Neuvy+33 (0)1 47 76 66 65presse@albioma.com

Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME.

ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO

