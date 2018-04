ALBIOMA : Partenariat stratégique entre Albioma et la SHLMR pour la construction de 51 centrales photovoltaïques en toiture

Albioma va construire 51 centrales photovoltaïques sur les toitures des résidences de la SHLMR (Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de La Réunion), réparties sur l'ensemble des communes de La Réunion. Les travaux de construction débuteront au second semestre 2019, avec une mise en service complète en fin d'année 2019, pour une puissance de 4,8 MWc.

Après une étude approfondie de l'ensemble des toitures des résidences de la SHLMR, Albioma a retenu 51 sites. Ces premiers projets ont fait, ou feront l'objet avant juin 2018, d'une demande de raccordement auprès du distributeur EDF dans le cadre des tarifs en obligation d'achat de mai 2017.

À ce jour, le partenariat global porte sur une puissance de 4,8 MWc, soit une production totale de 6,9 GWh par an, équivalente à la consommation d'électricité annuelle de 2 320 foyers réunionnais. Grace à ces installations, l'émission de 5 520 tonnes de CO 2 sera évitée chaque année.

Olivier Bajard, Directeur Général de la SHLMR déclare :

« Au-delà de la production d'électricité, il s'agit d'une action résolue en faveur du cadre de vie des locataires de la SHLMR puisque l'intégralité des bénéfices dégagés par les installations seront réinvestis dans l'entretien et la maintenance des résidences concernées. »

Les installations photovoltaïques amélioreront aussi le confort thermique des habitations en diminuant significativement le rayonnement solaire direct sur les toitures. Avec ce partenariat, la SHLMR apporte sa contribution à la production d'électricité « verte » à La Réunion, mais pas seulement. Avec un projet de bâtiment BEPOS (bâtiment à énergie positive), des ressourceries, des jardins partagés, etc., la SHLMR est pleinement engagée dans le développement durable à La Réunion.

Frédéric Moyne, Directeur Général d'Albioma, déclare :

« Nous sommes très fiers d'accompagner la SHLMR dans ce projet ambitieux. Ce partenariat souligne pleinement l'engagement d'Albioma dans la transition énergétique, au service des territoires et des citoyens et conforte notre position de premier acteur du solaire outre-mer. »

À propos d'Albioma

Producteur d'énergie responsable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.

Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage.

Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com

Contact investisseurs

Julien Gauthier+33 (0)1 47 76 67 00

Contact médias

Charlotte Neuvy+33 (0)1 47 76 66 65presse@albioma.com

Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME.

ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ALBIOMA via Globenewswire