ALBIOMA : signature d'un financement de 110 millions d'euros pour l'activité Solaire d'Albioma dans l'Océan Indien

Albioma Solaire Réunion a procédé au refinancement du portefeuille de projets photovoltaïques de l'Océan Indien et à la mise en place de facilités de crédit permettant le financement des nouveaux projets du Groupe dans cette même zone pour les 18 prochains mois.

Le financement, d'un montant de près de 110 millions d'euros, permet au Groupe Albioma d'optimiser le financement de ses projets existants, d'allonger la maturité de la dette actuelle tout en sécurisant le futur financement des projets gagnés dans le cadre des appels d'offres récents lancés par la CRE (Commission de régulation de l'énergie) ou en obligation d'achat.

Ce financement innovant, d'un portefeuille combinant plusieurs projets distincts, sécurise la croissance du Groupe sur les prochaines années dans l'activité photovoltaïque de la zone Océan Indien dans des conditions très attractives.

L'opération est réalisée auprès de la Caisse d'Épargne CEPAC en tant qu'arrangeur et chef de file. Bpifrance et BRED ont pris part à la transaction. Natixis intervient comme unique banque de couverture de la transaction.

Albioma est le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer français, où il développe et exploite des projets innovants avec stockage. Récemment, le Groupe a annoncé la construction de 51 centrales photovoltaïques sur les toitures de la SHLMR (Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de La Réunion), pour une puissance de 4,8 MWc.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale, le 30 mai 2018 à 15 heures, à l'auditorium du centre de conférences Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris.

À propos d'Albioma

Producteur d'énergie responsable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.

Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage.

