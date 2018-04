Albioma : Mise à disposition du Document de Référence de l... (pdf)

Données financières (€) CA 2018 443 M EBIT 2018 97,5 M Résultat net 2018 40,5 M Dette 2018 690 M Rendement 2018 3,44% PER 2018 15,02 PER 2019 13,93 VE / CA 2018 2,94x VE / CA 2019 2,91x Capitalisation 612 M Graphique ALBIOMA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALBIOMA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 22,7 € Ecart / Objectif Moyen 13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frédéric Moyne Chief Executive Officer Jacques Pétry Chairman Julien Gauthier COO-Finances & Head-Investor Relations Philippe Seguin Director-Technology & Construction Michel Bleitrach Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ALBIOMA -4.94% 742 NEXTERA ENERGY INC 2.65% 75 585 ENEL 1.29% 63 968 CHINA YANGTZE POWER CO. 2.63% 55 564 INNOGY SE 9.56% 24 084 TENAGA NASIONAL BHD --.--% 22 901