Alexion Pharmaceuticals : va racheter Wilson Therapeutics

– Le WTX101 en Phase 3 de développement en tant que traitement novateur de le maladie de Wilson, un trouble hépatique rare, génétique et chronique induit par le cuivre –

– Conférence téléphonique et diffusion Web prévues aujourd’hui 11 avril 2018 à 8h30 (Heure avancée de l’Est) –

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : ALXN) et Wilson Therapeutics AB (publ) ont annoncé aujourd’hui qu’Alexion a fait une offre publique recommandée en numéraire aux actionnaires de Wilson Therapeutics en vue d’acquérir toutes les actions en circulation de Wilson Therapeutics par le biais d’une offre publique d'achat, via une filiale en propriété exclusive. Wilson Therapeutics est une société biopharmaceutique basée à Stockholm, en Suède, qui développe des traitements novateurs pour les patients souffrant de troubles rares induits par le cuivre. Le produit de Wilson Therapeutics, le WTX101, est en Phase 3 de développement en tant que traitement de la maladie de Wilson, un trouble génétique rare avec des effets hépatiques et neurologiques dévastateurs pour les patients. Le WTX101 est un agent oral de liaison du cuivre de premier plan avec un mécanisme d’action unique et une capacité à accéder et à lier le cuivre du sérum et à promouvoir son élimination du foie. Le WTX101 a reçu la désignation « Fast Track » (procédure d'enregistrement accélérée) aux États-Unis et la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la maladie de Wilson aux États-Unis et dans l’Union européenne.

« La maladie de Wilson est un trouble rare pouvant conduire à une maladie hépatique grave, notamment une cirrhose et une insuffisance hépatique aiguë, ainsi qu’à des morbidités neurologiques débilitantes comme une diminution des mouvements, de la démarche, de l’élocution, de la déglutition et des troubles psychiatriques. Le WTX101 est un produit innovant qui traite la cause sous-jacente de la maladie et peut potentiellement définir une nouvelle norme de soins pour traiter la maladie de Wilson, un domaine n’ayant bénéficié d’aucun nouveau traitement depuis plus de deux décennies », a déclaré Ludwig Hantson, le président-directeur général d’Alexion. « L’acquisition de Wilson Therapeutics représente une adéquation stratégique puissante pour Alexion du fait du recoupement avec notre intérêt clinique et commercial actuel pour les troubles métaboliques et neurologiques, c’est aussi un premier pas important dans la restructuration de notre pipeline clinique. »

« Alexion est un leader mondial des maladies rares, présentant de solides antécédents dans le développement et la commercialisation de thérapies pour les patients atteints de maladies rares, ce qui en fait un excellent partenaire pour rendre le WTX101 disponible pour les patients atteints de la maladie de Wilson dans le monde entier », a expliqué Jonas Hansson, le PDG de Wilson Therapeutics.

La Transaction

Alexion rachètera Wilson Therapeutics par le biais d’une offre publique d’achat lancée ce matin à 7h00 (Heure d’Europe Centrale)/1h00 (Heure avancée de l’Est) dans le cadre de laquelle Alexion, par l’entremise d’une filiale en propriété exclusive, a proposé 232 SEK en numéraire pour chaque action en circulation de Wilson Therapeutics. La valeur comptable totale de la transaction se chiffre à 7,1 milliards SEK (montant fondé sur les actions en circulation sur une base pleinement diluée), soit environ 855 millions de dollars. Le Comité indépendant du Conseil d’administration de Wilson Therapeutics a recommandé à l’unanimité que les actionnaires de Wilson Therapeutics acceptent l’offre, le Conseil d’administration d’Alexion a également approuvé l’offre à l’unanimité. Alexion a obtenu des accords d’entente d'actionnaires de la part des quatre plus grands actionnaires, représentant 57,4 % des actions en circulation de Wilson Therapeutics, et de deux actionnaires supplémentaires représentant 8,7 %, pour un total de 66,1 % des actions en circulation de Wilson Therapeutics, indiquant que ces actionnaires se sont engagés à accepter l’offre sous certaines conditions. Par ailleurs, Polar Capital, qui détient 7,3 % des actions en circulation de Wilson Therapeutics, a exprimé son soutien à l’Offre, et son intention de l’accepter, ce qui donne un soutien total de 73,4 %. L’acquisition de Wilson Therapeutics requiert l'approbation des autorités réglementaires compétentes, et Alexion prévoit d’obtenir ces autorisations avant la fin de la période d'acceptation. L’offre publique d’achat devrait être finalisée et la transaction devrait être clôturée au cours du deuxième trimestre 2018. Alexion envisage de financer l’acquisition avec son encaisse.

BofA Merrill Lynch agit en qualité de conseiller financier principal d’Alexion. Deutsche Bank agit également en qualité de conseiller financier, et DNB Markets agit en qualité de conseiller financier et d’agent de règlement de Nordic. Advokatfirman Cederquist agit en qualité de conseiller juridique d’Alexion en vertu de la loi suédoise, et Ropes & Gray LLP agit en qualité de conseiller juridique en vertu de la loi américaine en relation avec l’Offre. Lazard agit en qualité de conseiller financier exclusif de Wilson Therapeutics, et Vinge fait office de conseiller juridique pour Wilson Therapeutics.

Pour de plus amples informations au sujet de la transaction, veuillez consulter le site http://ir.alexion.com/acquisitions.cfm.

Conférence téléphonique

Alexion organise une conférence téléphonique/diffusion Web aujourd’hui 11 avril 2018 à 8h30 (HNE) pour parler de cette acquisition. Pour participer à cette conférence téléphonique, composez le (866) 762-3111 (États-Unis) ou le (210) 874-7712 (International), code d’accès 8294207, un peu avant 8h30 (Heure avancée de l’Est). Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible pendant une durée limitée après la conférence. Le numéro pour la rediffusion est le (855) 859-2056 (États-Unis) ou le (404) 537-3406 (International), code d’accès 8294207. Il est possible d’accéder à la diffusion audio sur le Web depuis la page Investisseurs du site Internet d’Alexion : http://ir.alexion.com.

À propos de la maladie de Wilson

La maladie de Wilson est un trouble hépatique rare, chronique, génétique et potentiellement mortel lié à une déficience du transport du cuivre. L'équilibre du cuivre est normalement maintenu dans l’organisme par l'excrétion hépatique du cuivre excédentaire dans la bile. Chez les patients atteints de la maladie de Wilson, une mutation génétique désactive cette voie d'excrétion biliaire et du cuivre excédentaire s’accumule au fil du temps dans les cellules hépatiques. L’accumulation de cuivre finit par submerger la capacité de stockage sans danger et des lésions cellulaires surviennent. Lorsque la capacité du foie à stocker du cuivre est dépassée, et lorsque les cellules hépatiques sont lésées, du cuivre est libéré dans la circulation et peut s’accumuler dans d’autres organes, dont le système nerveux central. Si elle n’est pas traitée, la maladie de Wilson aboutit à diverses combinaisons et gravités de symptômes hépatiques, neurologiques et psychiatriques, et peut être fatale.1,2

La maladie de Wilson affecte environ une personne sur 30 000 dans le monde.3 L’âge moyen du diagnostic est 15-20 ans,3 la majorité des patients présentant la maladie entre les âges de 10 et 30 ans.4 La norme de soins actuelle inclut les chélateurs de métaux pour enlever le cuivre sérique, suivis par un traitement d'entretien avec du zinc pour empêcher toute nouvelle accumulation.1,2 Aucune nouvelle option de traitement n’a été approuvée depuis plus de deux décennies et un important besoin non satisfait continue d’exister chez les patients.

À propos du WTX101

Le WTX101 (bis-choline de tétrathiomolybdate) est un agent de liaison du cuivre de premier plan avec un mécanisme d’action unique, en cours d’investigation en tant que nouvelle thérapie pour la maladie de Wilson. Contrairement aux traitements actuels, le WTX101 fournit un autre mécanisme de liaison à la protéine du cuivre en formant un complexe tripartite avec le cuivre et l’albumine. Le WTX101 détoxifie ainsi le cuivre excédentaire aussi bien dans le foie que dans le sang, et promeut la clairance du cuivre via l'excrétion biliaire (la voie d'élimination naturelle du corps). Le WTX101 a une affinité pour le cuivre 10 000 fois plus élevée que les autres chélateurs et traite la cause sous-jacente de la maladie.

Une étude de Phase 2 évaluant l’efficacité et l’innocuité du WTX101 chez les patients atteints de la maladie de Wilson a été réalisée avec succès.5 De plus, la fraction active du WTX101, le tétrathiomolybdate, a fait l’objet de tests dans le cadre de plusieurs études cliniques antérieures sur des patients atteints de la maladie de Wilson. Les résultats de ces études suggèrent que le WTX101 peut réduire et contrôler les niveaux de cuivre libre et améliorer les symptômes et les handicaps associés. Les résultats suggèrent également que le WTX101 est généralement bien toléré, avec un faible risque d’aggravation neurologique d'origine médicamenteuse. Le WTX101 a reçu la désignation « Fast Track » (procédure d'enregistrement accélérée) aux États-Unis et la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la maladie de Wilson aux États-Unis et dans l’Union européenne.

À propos de Wilson Therapeutics

Wilson Therapeutics est une société biopharmaceutique basée à Stockholm, en Suède, qui développe des traitements novateurs pour les patients souffrant de troubles rares induits par le cuivre. Le produit de Wilson Therapeutics, le WTX101, est en Phase 3 de développement en tant que traitement novateur de la maladie de Wilson. Wilson Therapeutics est cotée sur le segment Mid Cap du Nasdaq Stockholm sous le symbole boursier WTX. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wilsontherapeutics.com.

À propos d’Alexion

Alexion est une société biopharmaceutique mondiale au service des patients et des familles affectés par des maladies rares par le biais de l’innovation, de la mise au point et de la commercialisation de traitements pouvant changer la vie. Leader mondial de l'inhibition du complément, Alexion a développé et commercialise le premier et seul inhibiteur du complément homologué pour le traitement des patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la myasthénie grave généralisée positive aux anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine. Alexion possède également deux thérapies enzymatiques substitutives très innovantes destinées aux patients atteints d'hypophosphatasie ou d'un déficit en lipase acide lysosomale, deux maladies métaboliques extrêmement rares et potentiellement fatales. En tant que chef de file de la biologie du complément depuis plus de 20 ans, Alexion concentre ses efforts de recherche sur de nouvelles molécules et cibles dans la cascade du complément, et ses efforts de développement sur les axes thérapeutiques majeurs de l’hématologie, la néphrologie, la neurologie et les troubles métaboliques. Le présent communiqué de presse et des informations complémentaires sur Alexion sont disponibles à l’adresse suivante : www.alexion.com.

[ALXN-G]

Déclaration prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment des déclarations concernant le statut et les plans pour les essais cliniques sur le WTX101, les avantages potentiels du WTX101 pour le traitement de la maladie de Wilson et les avantages potentiels de la transaction. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs susceptibles de faire varier les résultats et plans d’Alexion par rapport à ceux escomptés, dont par exemple les décisions des autorités de réglementation concernant la pertinence de nos recherches, l'autorisation de commercialisation ou les limitations matérielles sur le marketing de nos produits, les retards, interruptions ou défaillances dans la fabrication et la fourniture de nos produits et de nos produits candidats, l’échec à répondre de manière satisfaisante aux questions soulevées par l’Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (la « FDA ») et les autres organismes de réglementation, la possibilité que les résultats des essais cliniques ne soient pas prédictifs des résultats d’innocuité et d’efficacité de nos produits dans une plus grande population de patients, la possibilité que les essais cliniques de nos produits candidats soient retardés, l'adéquation de nos processus de pharmacovigilance et de rapports sur l'innocuité des médicaments, les incertitudes entourant les procédures judiciaires, les enquêtes menées par la société et celles menées par les gouvernements, y compris les enquêtes menées sur Alexion par la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC ») et le Département de la justice des États-Unis, le risque que les dépôts réglementaires anticipés soient retardés, le risque que les estimations concernant le nombre de patients atteints de la maladie de Wilson soient inexactes, les risques liés à l’évolution des taux de change, les risques liés aux effets potentiels des initiatives de restructuration et de déménagement du siège social de la Société, ainsi que tout un éventail d’autres risques décrits de temps à autre dans les documents déposés par Alexion auprès de la SEC dont, entre autres, les risques évoqués dans le rapport annuel d’Alexion sur Formulaire 10-K pour la période close au 31 décembre 2017 et dans nos autres documents déposés auprès de la SEC. Alexion n'a nullement l'intention de mettre à jour l’un quelconque de ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances survenus après la date des présentes, sauf en cas d’obligation légale.

Références

1 Roberts, E. and M.L. Schilsky (2008). “Diagnosis and Treatment of Wilson Disease: An Update.” Hepatology 47(6): 2089-2111.

2 European Association for the Study of the Liver (2012). “EASL clinical practice guidelines: Wilson’s Disease.” J Hepatol 6(53): 671-685.

3 Merle, U. et al., (2007). “Clinical presentation, diagnosis and long-term outcome of Wilson’s disease: a cohort study.” Gut 56: 115-120.

4 Beinhardt, S. et al., (2014). “Long-term outcomes of patients with Wilson disease in a large Austrian cohort.” Clin Gastroenterol Hepatol 12: 683-689.

5 Weiss, K.H. et al., (2017). “Bis-choline tetrathiomolybdate in patients with Wilson’s disease: an open-label, multicentre, phase 2 study.” Lancet Gastroenterol Hepatol 2(12): 869-876.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180411005782/fr/