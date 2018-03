ALIBABA : sa filiale Ant Financial entre au capital de TELENOR Microfinance Bank

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TELENOR 1.06% 180.55 2.44%

Ant Financial, filiale de services financiers d'Alibaba, a noué un partenariat stratégique avec l'opérateur télécoms Telenor (Norvège) aux termes duquel Ant Financial va acquérir 45% du capital de Telenor Microfinance Bank (TMB), filiale de Telenor. Ant Financial met 184,5 millions de dollars sur la table pour réaliser cette acquisition. TMB gère Easypaisa, la première plateforme de services financiers mobiles du Pakistan, présente dans le pays depuis 2009. TMB s'adresse également avec des offres dédiées à la population non-bancarisée du Pakistan, soit environ 100 millions de personnes.