Alibaba : La CNUCED et Alibaba Business School lancent l'initiative eFounders pour les entrepreneurs asiatiques

La deuxième cohorte de 37 participants fait suite au programme inaugural pour les entrepreneurs africains en 2017

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et Alibaba Business School ont procédé aujourd'hui à l'inscription d'une première classe de 37 entrepreneurs asiatiques dans le cadre de l'initiative eFounders, lors d'une cérémonie d'ouverture organisée sur le campus Alibaba à Hangzhou, en Chine.

Le cours d'une durée de 11 jours s'inscrit dans le cadre de l'engagement formulé par Jack Ma, fondateur et président exécutif d'Alibaba Group et conseiller spécial de la CNUCED, consistant à autonomiser 1 000 entrepreneurs issus de pays en voie de développement, en l'espace de cinq ans.

Le lancement du premier programme destiné aux entrepreneurs asiatiques fait suite au succès de la classe inaugurale de novembre dernier, qui avait réuni 24 participants africains.

À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, les candidats finaux en provenance du Cambodge, d'Indonésie, de Malaisie, du Pakistan, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam débuteront un cours intensif sur 11 journées, qui leur fera découvrir au plus près les innovations de commerce électronique issues de Chine et du monde entier, et leur permettra de devenir des membres eFounders.

En définitive, ces jeunes entrepreneurs deviendront des catalyseurs dans leur pays d'origine, et engendreront la transformation numérique de l'économie de leur pays.

Partenariats intelligents

« Nous voulons nous adresser à la jeunesse, et l'inclure dans le travail que nous accomplissons en faveur d'une croissance économique inclusive et durable », a déclaré Arlette Verploegh, coordinatrice de l'initiative eFounders à la CNUCED. « Cette initiative a pour objectif de combler le fossé numérique auquel se heurtent les jeunes entrepreneurs, et de libérer leur potentiel. Elle s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de partenariats intelligents mis en place par la CNUCED pour atteindre les objectifs de développement durable. »

Tous les participants sont les fondateurs de leur startup respective, dans des domaines incluant le commerce électronique, les mégadonnées, la logistique, les technologies financières, les paiements, et le tourisme.

« Nous sommes heureux d'étendre cette communauté de membres pour la première fois aux entrepreneurs d'Asie, dans le cadre de notre engagement consistant à autonomiser les acteurs et les communautés du numérique à travers le monde », a déclaré Brian A. Wong, vice-président d'Alibaba Group, qui dirige le programme des initiatives mondiales.

« Notre objectif consiste à inspirer les entrepreneurs pour qu'ils deviennent les pionniers de la construction d'un modèle de développement plus inclusif, favorable non seulement à leur activité, mais également à la société, en créant des plateformes auxquelles chacun peut participer, et dont chacun peut tirer parti. »

Sous les auspices de l'Agenda 2030 pour le développement durable, cette initiative s'inscrit en parallèle d'un plus large appel à l'action visant à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté par l'économie numérique, ainsi qu'à contribuer à combler le fossé numérique que rencontrent les entreprises sur les marchés émergents.

Organisée conjointement par la CNUCED et Alibaba Business School, l'initiative eFounders appuie également la mission d'Alibaba consistant à aider les petites entreprises à prospérer sur leur marché national et au-delà. Cette initiative a été annoncée pour la première fois en 2017 par Jack Ma, en sa qualité de conseiller spécial de la CNUCED pour les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises, lorsqu'il s'est rendu en Afrique aux côtés du Secrétaire général de la CNUCED, le Dr Mukhisa Kituyi.

Écosystèmes de commerce électronique

Les participants à l'initiative eFounders découvriront au plus près l'impact que le commerce électronique et les technologies engendrent sur la société en Chine, et participeront à des conférences et discussions auprès d'acteurs et de cadres locaux, afin d'identifier les enseignements à appliquer à leurs propres marchés. Les sujets abordés incluront le commerce électronique, les paiements, la logistique, les mégadonnées et le tourisme, traités par Alibaba Group et d'autres sociétés à succès dans la chaîne de valeur du commerce électronique, avec des sessions portant sur la finance numérique, la logistique intelligente, le développement du commerce électronique en zones rurales, et d'autres domaines.

Une fois diplômés, les participants deviendront officiellement membres de l'initiative eFounders, et prendront des engagements formels concernant la manière dont ils appliqueront l'apprentissage issu de ce programme. Dans le cadre de la plus large communauté des jeunes entrepreneurs prometteurs et issus du monde entier qui composent l'initiative eFounders, la CNUCED et Alibaba Group continueront également d'apporter des conseils et un soutien à la création d'écosystèmes de commerce électronique, conjointement avec d'autres parties prenantes.

La toute première classe de membres eFounders – 24 entrepreneurs originaires d'Afrique – a terminé le programme en novembre 2017 à l'issue d'un atelier intensif similaire de deux semaines à Hangzhou.

Afin de pérenniser l'impact de l'initiative, la CNUCED et Alibaba ont d'ores et déjà achevé une phase complète de réunions de suivi auprès des membres, dont chacun applique activement dans son entreprise l'apprentissage acquis, et partage des informations avec sa communauté d'origine. Les membres œuvrent dans le but d'honorer leurs engagements, et continueront d'interagir avec la CNUCED et Alibaba tous les trois mois.

