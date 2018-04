Alibaba : La prudence est de mise avant la déferlante d'IPO de licornes chinoises -- Plus Inter

Jacky Wong,

The Wall Street Journal

HONG KONG (Agefi-Dow Jones)--Les licornes technologiques chinoises s'apprêtent à débouler sur les marchés. Si l'on en croit les montants annoncés par les banquiers, des sociétés affichant une valeur ébouriffante d'environ 500 milliards de dollars envisagent une introduction en Bourse cette année, de quoi inviter les investisseurs à ne pas de laisser submerger.

La dernière à avoir rejoint les starting-blocks est la concurrente chinoise d'Uber, Didi Chuxing, qui pourrait s'introduire en Bourse avec une capitalisation de 70 à 80 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier. Parmi les candidats à une IPO figurent également Tencent Music, dont la valorisation est estimée à 25 milliards de dollars, le fabricant de smartphones Xiaomi, valorisé à 100 milliards de dollars, et le géant de la fintech Ant Financial, une filiale d'Alibaba qui pèserait 150 milliards de dollars. Et la liste est longue.

L'inflation des valorisations est déjà clairement galopante. Didi, qui était valorisée à 56 milliards de dollars lors de son dernier tour de table à la fin 2017, semble maintenant valoir près de 40% de plus. La dernière projection pour Ant représente plus de deux fois la valorisation de 60 milliards de dollars affichée par le groupe voilà deux ans. Or ces bonds spectaculaires interviennent en quasi-absence de signes manifestes d'amélioration de l'activité, de surcroît dans un contexte de net repli des valeurs technologiques mondiales, comme Facebook et Tencent cette année.

Ces valorisations toujours plus élevées laissent par ailleurs entendre que les licornes chinoises seront en mesure d'adopter une pratique consacrée du secteur technologique : commencer par créer une bonne base d'utilisateurs, s'assurer une forte position sur le marché, et se préoccuper des bénéfices en dernier lieu. S'agissant des bénéfices, aucune certitude n'est possible et tout dépend de l'évolution des conditions de marché.

Didi, par exemple, détient de facto un monopole sur le marché chinois de la réservation des véhicules de transport avec chauffeur, après avoir bouté Uber hors du pays en 2016. La récente entrée sur ce marché du groupe Meituan-Dianping, qui prévoit lui-même une introduction en Bourse pouvant le valoriser à 60 milliards de dollars, risque toutefois de réactiver un duel qui pourrait coûter cher en trésorerie. Ant, qui domine le marché chinois des paiements en ligne, a elle aussi des allures de citadelle inexpugnable. Elle se trouve néanmoins confrontée à une concurrence de plus en plus vive de Tenpay, la solution de paiements de sa rivale Tencent.

Toutes ces sociétés technologiques sont très connues, ce qui devrait évidemment faciliter la réussite de leur entrée en Bourse. Or pour le marché, le risque d'indigestion semble assez élevé. Même si des sociétés comme Didi, Ant et d'autres n'ouvraient que 20% de leur capital, elles pourraient lever près de 100 milliards de dollars cette année. Par comparaison, le volume total des IPO réalisées l'an dernier n'est ressorti qu'à 198 milliards de dollars, selon Dealogic.

Face à la vague d'introductions en Bourse qui devrait déferler cet été dans la tech chinoise, les investisseurs ont intérêt à garder la tête froide.

-Jacky Wong, The Wall Street Journal

(Version française Emilie Palvadeau)

