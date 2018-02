Alibaba : Le Groupe Alibaba dévoile ses technologies et sa vision de l'avenir aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018

Le Groupe Alibaba (NYSE:BABA), plus grande société de commerce au détail à l'échelle mondiale, vient de vivre aujourd'hui ses premiers Jeux olympiques en tant que partenaire TOP, avec la présentation intitulée "The Olympic Games on the Cloud" au Parc olympique de Gangneung. L'événement a été suivi par Jack Ma, fondateur et président exécutif du Groupe Alibaba; Thomas Bach, président du Comité international olympique, et par des invités de marque et d'anciens athlètes olympiques, notamment Yao Ming (basket) et Michelle Kwan (patinage artistique).

La vitrine technologique d'Alibaba est une expérience interactive résolument tournée vers le futur et présentant aux visiteurs, athlètes, organisateurs et partenaires la vision d'Alibaba des Jeux olympiques de demain, qui repose entièrement sur les technologies nuagiques. Les visiteurs exploreront divers scénarios en rapport avec les Jeux, pour illustrer l'impact potentiel des services nuagiques et de la plateforme e-commerce d'Alibaba sur les JO de l'avenir.

"Notre partenariat de longue date avec les Jeux olympiques est le moyen parfait pour mieux faire connaître Alibaba, aussi bien en termes des valeurs que nous défendons en tant qu'entreprise, mais aussi des technologies à notre disposition pour repenser les Jeux olympiques à l'ère du numérique", déclare Jack Ma, président exécutif du Groupe Alibaba. "À l'instar des Jeux olympiques, Alibaba croit en l'égalité des chances, pour donner à chacun la possibilité d'être un acteur sur la scène mondiale."

"Le CIO entre dans l'ère de la numérisation, en nous le faisons en partenariat avec Alibaba", déclare Thomas Bach, président du CIO. "Alibaba nous offre une plateforme unique pour intensifier le rayonnement des Jeux olympiques et pour garder les passionnés en haleine. Je suis impressionné par la clairvoyance et l'efficacité de leur équipe, et me réjouis à l'idée de dix années supplémentaires de partenariat et de nouveaux succès."

Le partenariat entre le Groupe Alibaba et le CIO commença en janvier 2017, à l'occasion de la signature d'un accord de partenariat stratégique à long terme pour transformer les Jeux olympiques pour l'ère numérique. Alibaba agira en qualité de partenaire officiel "Cloud Services" et "E-Commerce Platform Services", et de partenaire fondateur de la Chaîne olympique jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028.

Alibaba Cloud ET Sports Brain

Durant l'événement d'aujourd'hui, Chris Tung, responsable marketing du Groupe Alibaba, a également dévoilé Alibaba Cloud ET Sports Brain, une suite de solutions nuagiques et alimentées par IA, qui exécutera la transformation numérique des Jeux olympiques au profit des passionnés, des spectateurs, des athlètes, des sites et des organisateurs.

Conçu à partir de l'infrastructure de centres de données à haute performance d'Alibaba Cloud, de CDN (réseaux de diffusion de contenu) et de services de sécurité dernier cri, Alibaba Cloud ET Sports Brain allie intelligence des données et apprentissage machine pour remodeler l'interaction entre les passionnés, les organisateurs, les sites et les athlètes. Parmi les applications potentielles d'Alibaba Cloud ET Sports Brain aux JO figurent:

Optimisation de l'expérience des Jeux: les mégadonnées nuagiques peuvent transformer la manière qu'ont les passionnés d'interagir avec les Jeux, en créant une expérience parfaitement fluide et mobile, à la fois en et hors ligne. Les fans et les athlètes pourraient se déplacer en ville, trouver leur chemin vers les meilleurs événements, se tenir prêts face aux intempéries, et vivre les Jeux de façon innovante grâce aux dernières technologies immersives.

"Les technologies offrent un potentiel considérable pour influer, façonner et réinventer l'expérience des Jeux olympiques, et nous n'avons encore rien vu", souligne Chris Tung, responsable marketing du Groupe Alibaba. "Au cours des dix prochaines années, les services Alibaba Cloud feront office de socle à nos efforts de transformation numérique des Jeux, créant ainsi une expérience plus efficiente et agréable pour tous les publics."

À propos d’Alibaba Group

La mission du Groupe Alibaba consiste à simplifier le commerce, dans le monde entier. Notre société vise à construire l'infrastructure commerciale du futur, projette que ses clients se rencontreront, travailleront et vivront en utilisant Alibaba, et table sur une durée de vie d'entreprise d'au moins 102 ans.

