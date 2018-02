Alibaba : Red Hat Enterprise Linux est désormais disponible sur Alibaba Cloud à travers le monde

En tant que prestataire de cloud et de services certifié Red Hat, Alibaba Cloud propose désormais Red Hat Enterprise Linux sur sa place de marché

Alibaba Cloud, branche informatique cloud d'Alibaba Group, a annoncé aujourd'hui que Red Hat Enterprise Linux, système d'exploitation open source professionnel développé par Red Hat, le prestataire leader mondial en solutions open source, était désormais disponible à l'échelle mondiale en prépaiement sur la place de marché d'Alibaba Cloud, conférant ainsi davantage de choix et de flexibilité aux clients à la fois d'Alibaba Cloud et de Red Hat à travers le monde.

Red Hat Enterprise Linux offre des fondations stables pour la modernisation de l'infrastructure informatique, sur la base desquelles les entreprises et les développeurs peuvent lancer de nouvelles applications, virtualiser des environnements, et créer un cloud hybride afin de déployer les solutions open source certifiées de Red Hat. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leurs versions en ajoutant des fonctionnalités d'Alibaba, notamment des options de bureau et des outils de développeur.

Alibaba Cloud et Red Hat ont noué cette collaboration en octobre 2017 afin de tirer mutuellement parti de leurs infrastructures et solutions. Depuis, Alibaba Cloud a satisfait à la procédure de certification, devenant ainsi officiellement un prestataire cloud et prestataire de services certifié Red Hat. Le statut conféré par cette certification signifie qu'Alibaba Cloud est reconnu en tant que prestataire pouvant proposer un environnement plus sûr, évolutif, soutenu et cohérent pour les déploiements de clouds d'entreprise, ainsi que des solutions open source testées et validées par Red Hat.

Les clients d'Alibaba Cloud et de Red Hat, ainsi que les éditeurs de logiciels indépendants (ELI) et développeurs du monde entier, peuvent bénéficier de cette collaboration des manières suivantes :

Bénéficier d'un accès au système d'exploitation fiable et flexible Red Hat Enterprise Linux, en un lieu de confiance ;

Être davantage assurés que leurs déploiements informatiques sur le cloud débuteront sur une base solide ;

Utiliser Red Hat Enterprise Linux à la demande, en ne payant que ce qu'ils utilisent, lorsqu'ils le souhaitent

Yeming Wang, directeur général d'Alibaba Cloud Europe, a déclaré : « La société Alibaba Cloud est heureuse de pouvoir proposer Red Hat Enterprise Linux sur sa place de marché à l'échelle mondiale, ce qui est une reconnaissance de la capacité d'Alibaba Cloud à fournir un environnement plus sécurisé, plus évolutif et plus stable, afin de moderniser les entreprises. En travaillant avec Red Hat, nous sommes en mesure de fournir à nos clients une plateforme puissante et fiable, permettant le déploiement d'architectures cloud en soutien des contraintes professionnelles actuelles et futures liées à la transformation numérique des entreprises. »

Mike Ferris, vice-président de la division Développement technique d'entreprise et Architecture d'entreprise, a déclaré : « Compte tenu de la portée mondiale d'Alibaba Cloud, la présence de Red Hat Enterprise Linux sur la place de marché d'Alibaba Cloud confère aux clients une plus grande souplesse dans le cloud hybride. La volonté et l'engagement consistant à offrir davantage de choix de solutions dans le cloud s'inscrit au cœur de notre entreprise. Le fait de travailler avec l'un des plus grands prestataires de services de cloud public au monde nous permet de faire un pas supplémentaire vers cet objectif.

Ressources supplémentaires

En savoir plus sur le Programme de prestataire de cloud et de services certifié Red Hat

À propos d’Alibaba Cloud

Fondée en 2009, Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com), branche d’informatique en nuage d’Alibaba Group, figure parmi les trois premiers fournisseurs de prestations IaaS (Infrastructure as a Service), au monde, selon Gartner, et constitue le plus grand fournisseur de services cloud publics en Chine, selon IDC. Alibaba Cloud propose une gamme complète de services d’informatique en nuage à des entreprises du monde entier, y compris des commerçants faisant des affaires sur les places de marché d’Alibaba Group, des startups, des entreprises et des organisations gouvernementales. Alibaba Cloud est le partenaire officiel en services cloud du Comité international olympique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180222006480/fr/