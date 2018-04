La communauté prestigieuse récompense la contribution de la société en matière d’open source

Alibaba Cloud, branche d’informatique en nuage d’Alibaba Group, a remporté le prix « Corporate Contributor » 2018 dans le cadre des « Community Awards » de MySQL, en récompense de sa contribution à l’écosystème de MySQL, base de données open source la plus populaire au monde. Cette récompense, décernée cette semaine lors de la conférence Percona qui a eu lieu en direct à Santa Clara, en Californie, constitue une nouvelle reconnaissance pour le prestataire mondial de services cloud.

Ce prix récompense les contributions apportées par Alibaba Cloud aux communautés open source, ainsi que ses efforts dans l’autonomisation des développeurs du monde entier ces dernières années. Aujourd’hui, plus d’une centaine de milliers d’instances MySQL fonctionnent sur ApsaraDB pour RDS, services de bases de données relationnelles d’Alibaba Cloud.

C’est la deuxième fois qu’Alibaba reçoit cette récompense convoitée, de la part de la communauté MySQL. En 2015, Alibaba Group est devenue la première société asiatique à recevoir le titre de « WebScaleSQL Contributor », aux côtés de Facebook, Google, Twitter et LinkedIn. Cette récompense est une « initiative de la communauté, décernée par la communauté, et pour la communauté », et les vainqueurs sont sélectionnés par un groupe indépendant et diversifié de membres MySQL.

« Alibaba Cloud est à l’origine d’AliSQL, une branche de MySQL en open source et libre accès. Toutes deux utilisent les correctifs de divers contributeurs, tout en fournissant à Alibaba Cloud ses propres correctifs à l’échelle pour le serveur MySQL, qui sont innovants et marquent une rupture. Alibaba Cloud a procédé à un investissement dans MariaDB, ce qui contribuera sans aucun doute à maintenir la compétitivité et la prospérité de l’écosystème MySQL », a déclaré MySQL dans un communiqué officiel.

L’an dernier au mois de mars, Alibaba Cloud est devenu sponsor platine de MariaDB Foundation, tout en soutenant l’intégration des correctifs d’AliSQL dans MariaDB. En septembre, Alibaba a conduit un investissement de 27 millions USD dans MariaDB, afin d’accroître les efforts de développement des solutions de bases de données en open source et des technologies émergentes.

Hong TANG, directeur de l’architecture d’Alibaba Cloud, a déclaré : « En tant que contributeur de longue date à MySQL et aux autres communautés en open source, Alibaba Cloud promeut une culture qui encourage nos équipes à contribuer spontanément à différents projets en open source, soit en partageant leurs expériences, soit en aidant les autres à résoudre des problèmes. Ceci représente pour nous véritablement l’essence du développement en open source, qui permet à chacun de bâtir sur la base des connaissances d’autrui, à la fois en tant qu’élève et professeur. En contribuant continuellement aux corrections des anomalies et à l’optimisation des correctifs pour MySQL et d’autres communautés en open source, nous pouvons continuer de rendre nos technologies inclusives ».

Depuis 2011, Alibaba Group s’implique activement dans la construction de communautés en open source, le nombre de projets en open source augmentant chaque année. Actuellement, Alibaba dispose de plus de 150 projets open source en cours.

Alibaba Cloud participe activement aux communautés mondiales en open source. Ce mois-ci, la société est devenue membre « gold » de la Cloud Foundry Foundation, et a rejoint la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en tant que membre « platine », ainsi que la Linux Foundation en 2017, en tant que membre « gold ».

Pour en savoir plus sur les projets en open source d’Alibaba Cloud, veuillez cliquer ici.

