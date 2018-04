Allergan : un premier trimestre encourageant

30/04/2018 | 14:33

Allergan a fait état ce lundi avant l'ouverture de Wall Street d'une perte par action de 99 cents au titre des 3 premiers mois de son exercice, contre une précédente perte de 7,86 dollars un an plus tôt.



Sur une base ajustée, le laboratoire pharmaceutique américain a cependant dégagé un bénéfice par action (BPA) de 3,74 dollars, soit 38 cents de plus que pronostiqué par le consensus.



Ses revenus ont, eux, plus progressé que prévu. Ils sont en effet passés de 3,57 à 3,67 milliards de dollars, alors que les analystes visaient 3,6 milliards.



Allergan table sur un BPA ajusté dans une fourchette comprise entre 15,25 et 16 dollars à fin 2018. Le marché cible pour sa part 15,67 dollars.





