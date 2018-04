ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur les résultats annuels 2017

ADC SIIC

RESULTATS ANNUELS 2017



A Bruxelles, le 24/04/2018

Faits Marquants

Patrimoine

39,6 Millions d'euros

(en juste valeur)

Résultat net consolidé

Part du groupe

-66 K€

Résultat net global

Part du groupe

-1 572 K€

ANR

0,289 € / Action

Cours du 23/04/2018 :

0,106 € /Action

Soit une décote de 63,32% par rapport à l'ANR

Un patrimoine immobilier évalué à 39,6 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au 31 décembre 2017.

Un patrimoine constitué des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), détenu à 85 % via une filiale, et d'un appartement parisien (7ème) en nue-propriété.

Chiffres clés de l'activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique

(En millions d'euros) Au

31/12/2017 Au

31/12/2016 Patrimoine immobilier au coût amorti

Titres mis en équivalence

Actifs courants



17,9

17,7

17,3 18,3

18,3

17,5 Total Actif 53,0 54,1

Capitaux propres (part du groupe)

Intérêts minoritaires

Endettement financier

Provision risques et charges

Passifs courants



20,3

2,5

-

8,8

21,4 21,8

2,5

-

8,0

21,8 Total Passif 53,0 54,1 Compte de résultat Consolidé synthétique

(En milliers d'euros) Au

31/12/2017 Au

31/12/2016 Revenus bruts des immeubles







Résultat net des immeubles







Charges et produits opérationnels

Dotations aux amortissements et dépréciations

des immeubles

Autres Dotations et reprises







Résultat opérationnel avant cession







Résultat de cession d'immeubles

Résultat de cession des filiales cédées



746







508







-1 052

-326







-1 168







-2 038







-

- 748







525







-1 059

-326







-1 793







-2 654







-

-



Résultat opérationnel après cession







-2 038



-2 654 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence







Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence







Résultat financier

(dont intérêts sur emprunts)



922











-1 116











1 044

- -375











-3 029











1 176

-30 Impôt sur le résultat







Résultat net consolidé







Intérêts minoritaires







Résultat net consolidé part du groupe



-







-72







-6







-66 -







-1 853







18







-1 871 Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger







Résultat global consolidé part du groupe



-1 506











-1 572



166











-1 705





Résultats

Au 31 décembre 2017, les revenus bruts du groupe s'établissent à 746 K€, en légère diminution de 0,3% par rapport au 31 décembre 2016.

Les revenus locatifs 2017 de l'Hôtel sis rue du Faubourg St Honoré ont été impactés par la régularisation des indemnités d'occupation de la période d'août 2015 à juin 2017 à la suite de la décision de la cour d'appel de Paris du 10 mai 2017.

En effet, en 2014, le loyer de NRF, locataire de l'hôtel, était bloqué à 700 K€ annuels dans l'attente d'une fixation de loyer.

Le jugement du 8 avril 2015 a, depuis, fixé le loyer renouvelé à compter du 1er mars 2011, à la somme annuelle de 705 K€ HT HC.

Enfin, la décision du 10 mai 2017 de la cour d'appel de Paris a fixé, de nouveau, le loyer sur la base de 700 K€ annuels HT HC.

Cette décision a eu un impact négatif se traduisant par des avoirs de loyers accordés au locataire pour un montant total de 9 K€. L'indexation, s'élevant à 7 K€, a permis de réduire cet impact.

Le résultat net consolidé bénéficiaire, part du groupe, s'élève à -66 K€.

Patrimoine

Au 31 décembre 2017, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé essentiellement d'un hôtel 4 étoiles de 5 114 m² (4 088 m² d'hôtel et 1 026 m² de commerces associés) sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème).

Il est à noter que la société propriétaire des murs de l'hôtel est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également en nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).

Les expertises ont été réalisées par le cabinet BERGERAS EXPERTISES.

Actif net Réévalué

Au 31 décembre 2017 :

Situation nette consolidée au 31 décembre 2017 (part du groupe) 20 271 K€

VNC des immeubles (1) - 15 403 K€

Valeur d'expertise des immeubles 34 081 K€

Sous Total 38 949 K€

Titres d'autocontrôle (1.147.640 actions) 167 K€

Plus-value latente sur titre d'autocontrôle 165 K€

Total 39 280 K€

(1) La partie de plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint Honoré revenant aux intérêts minoritaires n'est pas prise en compte dans le calcul.

Nombre d'actions au 31 décembre 2017 135 928 119

ANR par action 0,289 €

Contentieux

Un point détaillé des contentieux est disponible en note 9.2 du Rapport Financier Annuel.

Evénements importants de l'exercice

Le 24 avril 2018 le Conseil d'Administration a arrêté des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Actions propres :

ADC SIIC détient, au 31 décembre 2017, 1 147 640 actions propres.

*****************

Les comptes au 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 24 avril 2018. Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport de certification est en cours d'émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : 0000065401

Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu

