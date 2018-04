ALLIANZ Real Estate : nomination d'un Head of Belgium and Luxembourg

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vincent Wathelet est nommé Head of Belgium and Luxembourg pour Allianz Real Estate. Auparavant, et depuis 2015 il occupait le poste d’Acquisition Manager sur ce même périmètre géographique. Basé à Bruxelles, il est désormais en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille d’actifs de 708 millions d'euros détenu par les sociétés du groupe Allianz et composé dans sa grande majorité de bureaux situés à Bruxelles et à Luxembourg.Membre de l'équipe de direction d'Allianz Real Estate Weste Europe, Vincent Wathelet est rattaché à Alexander Gebauer, CEO de la région.Précédemment, Vincent Wathelet était Asset Manager chez BNP Paribas Real Estate Investment Management, avec pour missions la gestion d'actifs immobiliers, la réalisation de levées de fonds pour des fonds d'investissement immobiliers non-cotés et la structuration et la gestion de placements privés. Auparavant, il a également travaillé chez Catella Codemer et chez Hewlett Packard.