Allianz Real Estate ouvre un nouveau bureau à Vienne et nomme Thomas Villadsen au poste nouvellement créé de Director of Austria and Central & Eastern Europe (CEE). Ce mouvement stratégique qui vient renforcer la présence du groupe sur ces marchés et s’appuie sur les actifs existants en Hongrie, Slovénie et Pologne, s’inscrit parfaitement dans l’ambition d’Allianz Real Estate d’être présent sur des marchés clés à l’échelle internationale.De nationalité danoise, Thomas Villadsen justifie d'une vaste expérience dans un grand nombre de métiers de l'immobilier, et en particulier l'immobilier de bureaux et l'immobilier de commerces, mais également en promotion et en gestion d'actifs. Il a travaillé de nombreuses années dans la région CEE, et occupait dernièrement le poste de CEO de MPC Properties à Belgrade. Auparavant, il officiait en tant que General Manager et Senior Vice President de TK Development à Prague.A fin 2017, le portefeuille immobilier d'Allianz a atteint un niveau record d'actifs sous gestion de 56 milliards d'euros, dont 8,9 milliards d'euros de nouveaux investissements : 5,2 milliards d'euros en equity et 3,7 milliards d'euros en dette. Cette croissance est le reflet de la poursuite de la stratégie de diversification engagée par Allianz Real Estate aussi bien sur ses marchés historiques que sur ses nouveaux marchés.En juillet dernier, Allianz a étoffé son portefeuille immobilier en Autriche par l'acquisition de The Icon, un grand projet d'immeubles de bureaux premium de 88 000 mètres carrés situés à proximité immédiate de la gare centrale de Vienne. Le chantier de construction devrait s'achever fin 2018 ou début 2019.