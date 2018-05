Allianz : Commerzbank rehausse son objectif de cours

18/05/2018 | 14:36

Commerzbank annonce ce jour réitérer sa recommandation 'achat' sur le titre Allianz, tout en revalorisant son objectif de cours de 230 à 235 euros, sur fonds de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Allianz a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel net part du groupe en augmentation de 6,8% à 1,9 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires progresse également, plus faiblement (+0,7%) par rapport aux trois premiers mois de 2017, à 36,5 milliards d'euros. Le ratio combiné du groupe s'améliore également, de 0,8 point, pour s'établir à 94,8%.



L'assureur allemand a notamment expliqué l'augmentation de son bénéfice net par une amélioration de ses produits sur les placements, des dépenses de restructuration contenues et un effet fiscal favorable.



'Ce premier trimestre légèrement supérieur à nos attentes [nous amène à] rehausser notre objectif de cours. (...) Afin de générer de la croissance, Allianz accélère sa transformation digitale, ce qui implique une harmonisation informatique et une simplification des produits et des processus', complète Commerzbank, qui fait d'Allianz un achat 'clé' dans le secteur de l'assurance.





