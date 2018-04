Allianz : détient 94,91% d'Euler Hermes, retrait du solde prévu le 27 avril - AMF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mardi qu'Allianz détenait 94,91% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes à l'issue de son offre publique d'achat sur l'assureur crédit et que le groupe d'assurance allemand allait procéder au retrait des actions non apportées à l'offre.

"Le retrait obligatoire interviendra le 27 avril 2018, au prix de 122 euros par action et portera sur 1.550.196 actions" Euler Hermes, ce qui représente 3,64% du capital et des droits de vote de cette société, a précisé l'AMF dans un communiqué.

La suspension de la cotation des actions Euler Hermes est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, a indiqué l'AMF. Euronext Paris "publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions" de la Bourse parisienne, a-t-elle ajouté.

Dévoilée fin novembre dernier, l'offre publique d'achat d'Allianz valorisait Euler Hermes à 5,2 milliards d'euros.

