Allianz : initiative d'énergies renouvelables en immobilier

17/05/2018 | 13:57

Allianz Real Estate annonce le lancement d'une initiative de développement durable avec l'optimiseur de coûts d'exploitation Westbridge Advisory, en proposant à ses locataires de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.



'Ce projet concerne l'achat d'électricité à la fois pour les parties communes des immeubles de bureaux gérés par Allianz Real Estate en Allemagne et pour le pool d'électricité pour les locataires', précise l'asset manager d'Allianz pour l'immobilier.



Ainsi, l'intégralité des besoins en énergie du portefeuille immobilier du groupe - ascenseurs, éclairage extérieur, etc. - est désormais couverte à 100% par des énergies renouvelables. Au total, ce sont plus de 60.000 tonnes de CO2 qui sont ainsi économisées chaque année.



