Allianz : partenariat avec Scape Australia

24/04/2018 | 10:22

Allianz a rapporté ce mardi matin avoir conclu un partenariat avec Scape Australia en vue de la création de 'Scape Australia JV 2', un fonds à capital fixe libellé en AUD (dollar australien) ciblant le marché australien des résidences étudiants ('PBSA'). La transaction a été menée par Allianz Real Estate.



Allianz détiendra 50% du fonds et l'autre moitié sera entre les mains d'investisseurs institutionnels avec la même approche long terme.



'Scape Australia JV 2' a pour objectif de collecte un montant de 500 millions de dollars australiens, soit environ 315 millions d'euros.



La stratégie du fonds est de tirer partie de la croissance structurelle de la demande en résidences étudiants dans les 6 plus grandes villes du pays (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Canberra et Adelaïde) afin d'établir un portefeuille générateur de flux de trésorerie long terme en investissant dans un mix d'actifs à développer et d'actifs stabilisés ou en voie de stabilisation.





