Allianz : pointe à 94,7% du capital d'Euler Hermes

12/04/2018 | 14:33

Dans un point sur son l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions Euler Hermes, Allianz déclare détenir directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 94,73% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.



L'assureur allemand a précisé à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 9 avril, les seuils de 30% du capital et des droits de vote et détenir individuellement à cette date 30,70% du capital et des droits de vote de l'assureur-crédit.



