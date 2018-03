Allianz : record d'actifs sous gestion dans l'immobilier

09/03/2018 | 13:53

Allianz Real Estate, le gestionnaire d'actifs immobiliers de l'assureur allemand Allianz revendique des actifs sous gestion records à 56 milliards d'euros à fin 2017, dont 8,9 milliards de nouveaux investissements.



La société met en avant une forte progression de l'activité en Asie-Pacifique, avec des transactions de premier plan en Inde et en Chine, et un recentrage vers l'immobilier de bureaux en Europe avec d'importantes transactions signées à Munich, Milan et Vienne.



En incluant les cessions d'immeubles, le volume total des transactions immobilières s'est élevé à 10 milliards d'euros. Allianz Real Estate s'est fixé pour objectif d'atteindre 75 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici à la fin 2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.