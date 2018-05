Allianz : solide premier trimestre, objectifs 2018 réaffirmés

15/05/2018 | 10:05

Allianz a fait état mardi matin d'un bénéfice net part du groupe en augmentation de 6,8% à 1,9 milliard d'euros, au titre des résultats du premier trimestre 2018.



L'assureur allemand explique notamment cette augmentation par une amélioration de ses produits sur les placements, des dépenses de restructuration contenues et un effet fiscal favorable.



Le chiffre d'affaires progresse également, plus faiblement (+0,7%) par rapport aux trois premiers mois de 2017, à 36,5 milliards d'euros . Le résultat opérationnel du groupe a en revanche reculé de 6%, à 2,8 milliards d'euros, en raison d'effets de changes défavorables.



Le ration combiné du groupe s'améliore également, de 0,8 point, pour s'établir à 94,8%.



'Le groupe Allianz réalise un bon début d'exercice 2018. Cette bonne performance nous permet d'être en bonne voie pour atteindre les objectifs annuels', a déclaré Oliver Bäte, CEO d'Allianz.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.