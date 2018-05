Allianz : tourne à son tour le dos au charbon

04/05/2018 | 11:01

Désireux de favoriser la transition vers une économie bas carbone, Allianz a annoncé ce vendredi cesser dès à présent d'assurer les centrales thermiques au charbon et les mines de charbon en activité ou en projet.



Autres initiatives, du même acabit : le géant allemand de l'assurance a décidé d'exclure les risques liés au charbon pour les activités d'assurance IARD ainsi que les investissements pour compte propre d'ici 2040, et aspire à réduire l'empreinte carbone de ses opérations à ce même horizon, en particulier en augmentant la part des énergies renouvelables dans l'électricité qu'elle consomme.



Enfin, le groupe a rejoint l'initiative Science Based Targets (SBTi), une organisation à but non-lucratif lancée entre autres par le Pacte mondial des Nations Unies, le Carbon Disclosure Project et le World Wildlife Fund (WWF) qui vise à aider les entreprises de plus de 45 secteurs et de toutes les régions du monde à définir des objectifs de réduction des émissions conformes à la réalisation d'objectifs climatiques internationaux.





