Axa restructure ses activités en Suisse, impact financier au 1er semestre

L'assureur français, numéro deux de l'assurance en Europe après l'allemand Allianz, explique qu'il va ainsi transférer son portefeuille d'assurance vie collective, soit l'équivalent de 26 milliards d'euros, à des organismes suisses de retraite complémentaire appelés fondations.

Pour Axa, cette opération de transfert va se traduire en 2019 par une réduction d'environ 2,1 milliards d'euros du montant de fonds propres mobilisés pour ses activités en Suisse.

En revanche, elle se traduira par une charge exceptionnelle de quelque 339 millions d'euros sur son résultat net du premier semestre.

A compter de 2019, elle entraînera en outre une réduction, temporaire selon Axa, de son résultat opérationnel de l'ordre de 20 millions d'euros.

Pour les analystes de KBW, le transfert du portefeuille d'assurance vie collective va permettre à l'assureur français d'améliorer sa consommation de capital et de transférer aux organismes de retraite complémentaire les risques financiers associés à ce portefeuille.

RÉALLOCATION DE CAPITAL

Avec le durcissement ces dernières années des exigences réglementaires de fonds propres et dans le contexte de taux d'intérêts historiquement bas, les compagnies d'assurance ont vu les coûts de gestion et de protection du capital des contrats d'assurance vie s'envoler, ce qui a eu pour effet de rogner leurs marges et leurs réserves de capital.

Depuis qu'il a pris les commandes d'Axa en 2016, Thomas Buberl, le directeur général de l'assureur français, a engagé une vaste réorganisation du groupe.

Il a notamment enclenché l'an dernier un projet d'introduction en Bourse des activités d'assurance vie et de gestion d'actifs aux Etats-Unis pour libérer du capital et le réallouer vers des activités jugées plus stratégiques.

Thomas Buberl a en outre engagé Axa dans sa plus grosse acquisition depuis 2006 avec le rachat de l'américain XL Group pour renforcer le groupe français dans l'assurance dommages.

En Bourse, le marché a favorablement accueilli l'opération d'Axa, des analystes soulignant que cette dernière allait en outre augmenter la trésorerie du groupe.

A 13h06, l'action Axa gagnait 0,91% à 22,265 euros, surperformant l'indice européen de l'assurance (+0,51%)

