Alpha MOS : lance une augmentation de capital

03/04/2018 | 10:45

Alpha MOS a annoncé ce mardi avant séance le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) à hauteur d'un montant maximum total, prime d'émission incluse, de 5.022.820,8 euros.



Cette opération entraînera l'émission de 12.557.052 actions ordinaires nouvelles.



Chaque porteur d'actions Alpha MOS existantes enregistrées comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 4 avril 2018 recevra 1 DPS par action détenue. Les DPS seront détachés après-demain des actions existantes et les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 5 avril.



La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 8 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 3 actions nouvelles.



Sur la base du cours de clôture de l'action Alpha Mos sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 28 mars dernier, la valeur théorique du DPS est de 0,0199 euro (étant rappelé que sa valeur évoluera notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Alpha Mos ex-droit) et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 0,4531 euro.



La souscription des Actions Nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 0,4 euro par action (dont 0,20 euro de nominal et 0,20 euros de prime d'émission). Le prix de souscription fait apparaître une décote de 11,7% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 15,4% par rapport au cours de clôture de l'action Alpha mos sur Euronext Paris (0,473 euro) du 29 mars 2018.





