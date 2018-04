Alpha Mos : ALPHA MOS ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL DE 5.321.991,60 EUR

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 5.321.991,60 euros (prime d'émission incluse), au prix de 0,40 € par action.

Alpha Mos (la « Société ») annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »), à l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 23 avril 2018.

A l'issue de la période de souscription, 13.304.979 Actions Nouvelles ont été demandées, sur 12.557.052 Actions Nouvelles offertes :

les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 10.588.482 Actions Nouvelles, soit 84,32 % du nombre d'Actions Nouvelles offertes,

les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 2.716.497 Actions Nouvelles,

soit une demande représentant un taux de souscription de 105,96% du nombre d'Actions Nouvelles offertes.

La société a choisi d'exercer la clause d'extension à hauteur de 299 K€ portant le produit brut total de 5.022.820,80 € à 5.321.991,60 €. Par conséquent, les demandes de souscription à titre réductible ont été servies en totalité.

Le succès de l'augmentation de capital permettra à Alpha Mos de disposer de moyens financiers renforcés afin de s'affirmer en tant qu'acteur majeur du diagnostic et du contrôle qualité industriel ainsi que médical, en particulier grâce à ses solutions uniques de nez et langues électroniques. La Société pourra ainsi poursuivre ses développements technologiques notamment dans les micro-capteurs et les logiciels applicatifs lui permettant à terme de conquérir de nouveaux marchés à l'échelle mondiale.

Détails de l'augmentation de capital

Le montant final brut de l'opération s'élève à 5.321.991,60 euros et se traduit par la création de 13.304.979 actions nouvelles qui seront émises le 2 mai 2018.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 2 mai 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de leur émission. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000062804.

A l'issue de cette opération, le capital social d'Alpha Mos sera composé de 46.790.453 actions dont 83,45% du capital social et 79,05% des droits de vote sont détenus par le concert existant entre le FPCI JOLT TARGETED OPPORTUNITIES, représenté par sa société de gestion Jolt Capital et la société AMBROSIA INVESTMENTS AM SàRL.

Calendrier financier : Date de publication des résultats semestriels : 20 septembre 2018 après bourse.

Information du public

Un prospectus relatif à l'Augmentation de Capital ayant reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), sous le numéro n°18-103, en date du 29 mars 2018, constitué du document de référence déposé auprès de l'AMF le 29 mars 2018 sous le numéro R.18-010, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais et sur simple demande, au siège social d'Alpha Mos, Immeuble Le Colombus - 4, rue Brindejonc des Moulinais, ZAC de la Grande Plaine - 31 500 Toulouse, sur le site Internet de la Société (www.alpha-mos.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org ) .

Facteurs de risques

Une lecture attentive et approfondie des facteurs de risque décrits à la section 2.6 du document de référence et à la section 2 de la note d'opération devrait précéder toute décision d'investissement des investisseurs potentiels. En effet, la réalisation de ces risques, de certains d'entre eux, ou d'autres risques non identifiés à ce jour ou considérés comme non significatifs par Alpha Mos, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, les résultats, la situation financière ou le chiffre d'affaires d'Alpha Mos.

Contact

Alpha MOS - 05 62 47 53 80

Conseil

Atout Capital

Recevez gratuitement tout l'information financière d'Alpha MOS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN: FR0000062804-ALM) spécialiste en métrologie d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53005-alpha-mos-cp-resultats-augmentation-de-capital-2018_04_27.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews