Alpha Mos : RESULTATS ANNUELS 2017

Les données financières présentées dans ce communiqué sont extraites du projet d'état financier revu par le comité d'audit qui s'est tenu le 4 avril 2018. Les travaux de clôture et d'audit sont suffisamment avancés pour que la société n'anticipe aucun élément pouvant faire évoluer de façon significative ces informations dans les comptes qui seront arrêtés par le conseil d'administration convoqué le 18 avril et dans le rapport financier audité qui sera disponible le 30 avril prochain.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN K€ 31/12/16 31/12/17 Variation Produits des activités ordinaires 7 469 4 054 -3 415 Autres produits des activités courantes 769 940 171 Variation de stock -21 -11 10 Achats consommés -2 644 -1 763 881 Charges de personnel -3 371 -3 074 297 Charges externes -3 059 -2 990 69 Impôts et taxes -65 -69 -4 EBITDA -922 -2 913 -1 991 Dotations (amortissement & provisions) 555 -144 -699 Résultat opérationnel courant -367 -3 057 -2 690 Autres charges -673 -21 652 Autres produits des activités courantes 789 174 -615 Résultat opérationnel -251 -2 904 -2 653 Résultat financier 29 -770 -799 Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts -222 -3 674 -3 452 Impôts sur les bénéfices -30 2 32 Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts -252 -3 672 -3 420 Part revenant aux minoritaires -138 -90 48 Résultat net part de Groupe -114 -3 582 -3 468

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 4.054 K€ sur l'ensemble de l'année 2017, en baisse de -46% par rapport à l'année précédente.

Ce chiffre intègre un effet de périmètre, suite à la cession au 2 janvier 2017 d'Alpha MOS Japon.

A périmètre constant, Alpha MOS a enregistré un chiffre d'affaires annuel en baisse de -31% par rapport à l'année 2016 (hors filiale japonaise), ce recul du chiffre d'affaires s'expliquant par l'abandon de certains produits non stratégiques à savoir :

l'abandon de la gamme destinée aux problématiques environnementales (RQ Box),

l'abandon de la gamme destinée au secteur pétrolier (Périchrom),

l'abandon de tous les produits obsolètes,

l'abandon de l'activité de distribution d'instruments de laboratoire.

et la rénovation de l'intégralité de la gamme de produits qui seront commercialisés à compter de 2018 notamment l'HERACLES NEO.

Les achats consommés s'élèvent à 1.763 K€ contre 2.644 K€ au 31 décembre 2016.

Les charges de personnel ressortent à 3.074 K€ contre 3.371 K€ au 31 décembre 2016, étant précisé que les couts liés au plan de licenciement économique réalisé en 2016 sont positionnés dans les autres charges non courantes à hauteur de 517 K€.

Les autres charges externes s'élèvent à 2.990 K€ contre 3.059 K€ au 31 décembre 2016.

L'EBITDA de l'année 2017 ressort à -2.913 K€ en baisse de 1.991 K€ par rapport à l'exercice précédent, et est directement impacté d'une part par la baisse de l'activité et d'autre part par le maintien des dépenses de recherche et développement à un niveau élevé sur l'exercice 2017.

En effet, malgré la baisse d'activité le Groupe a décidé de maintenir ses efforts de R&D à un niveau important et a engagé environ 1.500 K€ de dépenses de R&D sur l'exercice, en légère hausse par rapport à l'année 2016 au cours de laquelle ces efforts avaient représenté un montant de 1.300 K€.

Ces dépenses importantes de R&D ont été comptabilisées pour la moitié environ comme charges sur l'exercice et pour l'autre moitié en actifs incorporels.

Le résultat financier est impacté de manière défavorable à hauteur de -700 K€ par des effets taux de change avec la Chine et avec les USA.

Le résultat net part de Groupe s'établi à -3.582 K€, en baisse de -3.468 K€ par rapport à l'exercice précédent.

B) SITUATION BILANTIELLE AU 31 décembre 2017

B-1) ACTIF

ACTIF EN K€ 31/12/16 31/12/17 ACTIFS NON COURANTS Immobilisation incorporelles 1 305 1 851 Ecart d'acquisition Immobilisations corporelles 217 293 Immobilisations financières 189 178 Autres actifs non courants 114 TOTAL I 1 711 2 436 ACTIFS COURANTS Stock et en-cours 836 762 Clients et comptes rattachés 1 014 795 Autres actifs courants 987 1 088 Trésorerie et équivalent 6 717 2 561 TOTAL II 9 554 5 206 Total actif non courants destinés à être cédés 211 TOTAL ACTIF 11 476 7 642

Les actifs non courants passent de 1.711 K€ au 31 décembre 2016 à 2.436 K€ au 31 décembre 2017, compte tenu des investissements importants réalisés en recherche et développement sur l'exercice.

Les frais de R&D de la Société portant sur des développements d'instruments sont comptabilisés en « immobilisations incorporelles » puis amortis sur une durée de 5 ans à compter de leur phase finale de développement c'est-à-dire lorsque l'actif est prêt à l'emploi.

Préalablement à cette phase finale, les frais de R&D activés au bilan ne sont pas amortis.

Au 31 décembre 2017, les immobilisations incorporelles sont de 1.851 K€ dont 1.563 K€ correpondent à des frais de R&D activés au bilan dont les amortissements n'ont pas démarré, les projets étant toujours en cours.

Leur amortissement se traduira par un décalage dans le temps en termes de charges et pourra donc avoir un effet négatif sur les résultats d'exploitation futurs de la société.

Les actifs courants ressortent à 5.206 K€ contre 9.554 K€ au 31 décembre 2016, en baisse notamment en raison de la baisse de trésorerie consécutive :

aux efforts importants fait en matière d'investissements de R&D, et

à la perte de l'exercice.

A l'issue de l'exercice, le groupe Alpha MOS bénéficiait d'une trésorerie disponible de 2.561 K€.

B-2) PASSIF

PASSIF EN K€ 31/12/16 31/12/17 CAPITAUX PROPRES Capital 6 697 6 697 Primes liées au capital 5 617 5 615 Réserves -4 866 -5 175 Ecart de conversion -353 204 Résultat de l'exercice -114 -3 582 Total capitaux propres part du groupe 6 981 3 759 Intérêts minoritaires -430 -301 TOTAL I 6 551 3 458 PASSIFS NON COURANTS Provision pour risques et charges 98 111 Passifs financier à long terme 1 269 1 203 Autres passifs non courants 1 163 1 115 TOTAL II 2 530 2 430 PASSIFS COURANTS Passifs financiers à court terme 111 108 Fournisseurs et comptes rattachés 1 121 695 Autres dettes et comptes de régularisation 963 952 TOTAL III 2 195 1 755 Total passif liès à un groupe d'actifs destinés à être cédés 200 TOTAL PASSIF 11 476 7 642

Les capitaux propres part du groupe ressortent à 3.759 K€ au 31 décembre 2017 contre 6.981 K€ au 31 décembre 2016, en baisse en raison de la perte réalisée sur l'exercice.

Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2017 est de 695 K€ et les autres passifs courants s'élèvent à 952 K€, stables par rapport à l'exercice précédent.

B-3) ENDETTEMENT DU GROUPE

Après la renégociation du plan d'apurement, le total du passif non courant hors provisions pour risques et charges se répartit comme suit :

Valeur au 31 décembre 2017 en K€ Total de 1 à 5 ans plus de 5 ans Emprunts bancaires et asimilés 1 204 798 404 (dont 831 K€ au titre du plan d'apurement) Total des passifs financiers à long terme 1 204 798 404 Autres dettes 127 84 43 Dettes fournisseurs à plus d'un an 467 145 321 Dettes sociales à plus d'un an 376 328 49 Dettes fiscales à plus d'un an 144 70 74 Total des autres passifs non courants 1 114 627 487 Total 2 318 1 425 891

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN: FR0000062804-ALM) spécialiste en métrologie d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

