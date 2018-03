GOOGLE/APPLE : la Commission européenne adapte son arsenal fiscal aux entreprises du numérique

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE -0.03% 175.24 3.55%

La Commission européenne a proposé aujourd'hui de nouvelles règles visant à garantir que les activités des entreprises numériques soient imposées dans l'Union européenne (UE) d'une manière "équitable et propice à la croissance". La première initiative vise à réformer les règles relatives à l'imposition des sociétés de telle sorte que les bénéfices soient enregistrés et taxés là où les entreprises ont une interaction importante avec les utilisateurs par l'intermédiaire de canaux numériques. Cette option constitue la solution à long terme privilégiée par la Commission."Une plateforme numérique est considérée comme ayant une "présence numérique" imposable ou un établissement stable virtuel dans un État membre si elle satisfait à l'un des critères suivants: elle génère plus de 7 millions d'euros de produits annuels dans un État membre; elle compte plus de 100 000 utilisateurs dans un État membre au cours d'un exercice fiscal; plus de 3000 contrats commerciaux pour des services numériques sont créés entre l'entreprise et les utilisateurs actifs au cours d'un exercice fiscal", détaille la Commission.La seconde proposition répond à la demande de plusieurs États membres en faveur d'une taxe provisoire, portant sur les principales activités numériques qui échappent actuellement à toute forme d'imposition dans l'Union européenne. Elle s'appliquerait aux produits générés par certaines activités numériques qui échappent complètement au cadre fiscal en vigueur. Il s'agit des produits tirés de la vente d'espaces publicitaires en ligne; générés par les activités intermédiaires numériques qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec d'autres utilisateurs et qui facilitent la vente de biens et de services entre eux; ou tirés de la vente de données générées à partir des informations fournies par les utilisateurs.Ce système s'appliquera uniquement à titre provisoire, jusqu'à ce que la réforme globale ait été mise en œuvre et prévoie des mécanismes intégrés pour réduire la possibilité de double imposition.Les recettes fiscales seraient perçues par les États membres dans lesquels se trouvent les utilisateurs et la taxe ne s'appliquera qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires brut annuel atteint au moins 750 millions d'euros au niveau mondial et 50 millions d'euros dans l'UE. Selon les estimations, 5 milliards d'euros de recettes par an pourraient être réalisés pour les États membres si la taxe est appliquée à un taux de 3 %.