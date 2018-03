Presse: Alpiq vendrait l'unité technique du bâtiment à Bouygues

Zurich (awp) - L'énergéticien Alpiq aurait trouvé un acheteur pour sa division technique du bâtiment Intec et pour le groupe de centrales allemandes. Selon la Sonntagszeitung, l'acheteur serait le conglomérat français Bouygues. Le prix d'achat se monterait à près de 750 mio CHF, a précisé le journal dominical.

Cette opération permettrait à Alpiq de se trouver libre de dette. Il ne compterait ensuite plus que 1300 collaborateurs contre 8500 actuellement. Avec cette acquisition, Bouygues deviendrait d'un coup le numéro un de la technique du bâtiment en Suisse. Le journal précise que la transaction pourrait être annoncée lundi en même temps que la présentation des résultats annuels d'Alpiq.

Toujours selon la Sonntagszeitung, le conseil d'administration d'Alpiq a donné son feu vert à l'opération lors de sa séance de vendredi. Le contrat devait être signé ce dimanche, mais un retard de dernière minute n'était pas exclu.

Contacté par AWP, le service de presse d'Alpiq a refusé de commenter. Des informations ad hoc pour une société cotée seront publiées en temps opportun.

La vente d'unités d'Alpiq est un thème de discussion depuis quelques temps déjà, le groupe souffrant de la chute des prix dans le commerce de gros de l'électricité en Europe. Il y a un an, Alpiq avait annoncé vouloir ouvrir à des investisseurs, en 2018, de jusqu'à 49% des trois unités "Industrial Engineering", "Digital & Commerce" et "Building Technology & Design". Un an auparavant, le groupe avait annoncé une ouverture identique de son portefeuille de centrales hydrauliques.

Le service de presse d'Alpiq a aussi rappelé qu'en août dernier, des options plus conséquentes n'avaient pas été exclues. Si des offres stratégiques intéressantes pour des unités sont déposées, on étudiera naturellement l'option de céder plus de 49%, avait indiqué le groupe à l'époque. Les trois critères à satisfaire ensemble sont le prix, la sécurité de la transaction et les conditions contractuelles.

rw/rp