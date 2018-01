ALSO : ajoute BitTitan® MSPComplete® au marché du Cloud

ALSO s'allie avec BitTitan®, le fournisseur mondial de services de gestion d'automatisation, pour renforcer la productivité et réduire les coûts grâce à des solutions informatiques reproductibles, évolutives et efficaces. Sur le marché du Cloud ALSO, les partenaires de la chaîne accéderont désormais à MigrationWiz®, l'outil de migration cloud préféré dans le monde, sur la plateforme MSPComplete® de services d'automatisation de l'entreprise.

Depuis 2007, MigrationWiz est l'outil de migration le plus populaire auprès des prestataires informatiques (ITSP) pour déplacer les clients d'une variété d'environnements dans des bâtiments vers le cloud. Avec le pack User Migration Bundle, les projets populaires multicharges, comprenant la migration de la boîte email, de documents et d'archives, sont regroupés en une licence unique pour réduire les coûts et atteindre un meilleur niveau de flexibilité pour ITSP. Pour les partenaires ALSO à la recherche d'une plateforme solide de services de livraison, MSPComplete soutient la standardisation et la centralisation de la documentation informatique stockée dans un silo ; comparer, attribuer et surveiller les tâches individuelles ; et automatiser les processus de l'entreprise pour améliorer la cohérence, l'efficacité et l'évolutivité.

'BitTitan est un leader réputé du marché pour l'adoption du cloud et les services de gestion d'automatisation, et nous sommes très heureux d'offrir MSPComplete à nos revendeurs sur le marché cloud d'Also' explique Thorlakur Thorgeirsson, directeur des services cloud verticaux chez ALSO. 'Alors que de plus en plus d'organisations se mettent au cloud pour obtenir de meilleurs résultats pour leur entreprise, l'offre de BitTitan s'intègre parfaitement le travail du prestataire, contribue à améliorer la visibilité et la cohérence pour fournir leurs services.'

'ALSO est rapidement devenu un partenaire apprécié de BitTitan sur le marché européen grâce à une vision commune concernant la livraison de solutions technologiques fiables et efficaces pour nos clients,' poursuit Emily Fowler, responsable des alliances stratégiques chez BiiTitan. 'Les solutions BitTitan disponibles pour ITSP à travers le marché cloud Also permet des transitions fluides vers le cloud et améliore la visibilité et l'efficacité pour la livraison du service, rendant ainsi les entreprises plus efficaces et rentables.'

Les solutions BitTitan® sont disponible sur le marché cloud Also dès maintenant.