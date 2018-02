ALSO : ajoute Parallels Remote Application Server au Cloud Marketplace afin de simplifier la distribution d’applications virtuelles vers n’importe quel appareil

ALSO a également annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de Parallels Remote Application Server (RAS) dans le Cloud Marketplace. Avec Parallels RAS, les partenaires d'ALSO en Europe pourront offrir une solution rentable et simple d'utilisation pour distribuer des postes de travail et des applications Windows® en toute sécurité vers tous les appareils dans le but d'améliorer la flexibilité de leur offre.

Grâce à des assistants de configuration intuitifs, à l'intégration de PowerShell et au provisionnement des applications, Parallels RAS uniformise le déploiement et la gestion de Microsoft RDS et VDI tout en offrant une expérience similaire à une installation locale pour tous les utilisateurs. Parallels RAS augmente l'agilité des équipes informatiques en prenant en charge Citrix XenServer, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V et les infrastructures hyperconvergentes. De plus, ce produit adapté au cloud prend en charge les déploiements sur site, hybrides ou sur le cloud sur Amazon Web Services ou Microsoft Azure.

«Parallels RAS offre aux clients une solution simple et rentable en matière d'applications et de postes virtuels adaptés à l'évolution des besoins de l'entreprise. Nous nous réjouissons de ce rapprochement avec Parallels et sommes certains que nos partenaires gagneront en compétitivité grâce à cette technologie, disponible dès aujourd'hui dans l'ALSO Cloud Marketplace», a déclaré Thorlakur Thorgeirsson, responsable Cloud Vertical Services chez ALSO.

«Les clients de l'ALSO Cloud Marketplace peuvent désormais bénéficier de la solution de déploiement d'applications et de postes virtuels simple, rapide et économique de Parallels RAS. L'ergonomie et la simplicité de gestion sont importantes pour les équipes informatiques et les utilisateurs finaux. Notre nouvelle version 16 de Parallels RAS va encore plus loin avec de nouvelles fonctions d'automatisation, d'affiliation en marque blanche, de cloud et de VDI», affirme Jack Zubarev, Président de Parallels.

Parallels Remote Application Server (RAS) est dès à présent disponible dans l'ALSO Cloud Marketplace.