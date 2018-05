Also crée une société dédiée aux services de financement

Zurich (awp) - Le grossiste de matériel informatique Also a créé une société de financement pour étendre son offre de services dans les activités consommation. L'offre sera d'abord lancée en Allemagne puis proposée dans d'autres pays européens, a souligné lundi l'entreprise.

Jusqu'ici les demandes de leasing de la clientèle étaient transmises à des partenaires extérieurs. Grâce à la nouvelle entité, Also Financial Services, les clients pourront avoir accès à des solutions de financement au sein d'une offre unique, précise la société dans un communiqué.

"Avec Also Financial Services, nous offrons à nos revendeurs plus de flexibilité et des processus simplifiés pour étendre leur propre palette de services proposés aux consommateurs finaux", s'est félicité Gustavo Möller-Hergt, directeur général (CEO) d'Also.

L'offre d'Also comprend des contrats de location de produits pour les consommateurs finaux, avec une possibilité d'échange au cours de la période ou d'achat à l'échéance du contrat.

