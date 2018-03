ALSTOM: Bruno Le Maire confirme la commande de 100 TGV du futur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La SNCF devrait finaliser une commande de 100 "TGV du futur " auprès d'Alstom d'ici fin juin au plus tard, a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances. « Nous confirmons la commande par l'Etat de 100 TGV du futur », a-t-il indiqué. « Cette commande, elle doit passer devant le conseil d'administration de SNCF Mobilités dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, soit fin avril, soit en juin, en tout état de cause la décision est prise », a conclu Bruno Le Maire.