ALSTOM SA : Alstom va fournir 17 trains Metropolis supplémentaires pour la Circle line et la North East line de Singapour

Un contrat de plus de 150 millions d'euros à Singapour

Alstom va fournir 17 trains Metropolis supplémentaires pour la Circle line et la North East line de Singapour

30 avril 2018 - Alstom a signé un contrat avec la Land Transport Authority (LTA) de Singapour pour fournir six trains Metropolis supplémentaires (36 voitures de métro) et 11 trains Metropolis supplémentaires (33 voitures de métro) pour des extensions de la North East Line (NEL) et la Circle Line (CCL) respectivement. Le contrat s'élève à près de 150 millions d'euros. L'ensemble des 69 voitures Metropolis seront fabriquées sur le site Alstom de Barcelone.

Alstom a livré avec succès à Singapour plus de 100 rames Metropolis (soit 450 voitures de métro), qui circulent sur la Circle Line longue de 35,5 km et la North East Line longue de 20 km. De plus, Alstom propose à ses clients une formation à la maintenance et fournit des pièces de rechange pour ces métros.

« Alstom est ravi d'avoir remporté ce contrat. En fournissant à la North East Line et à la Circle Line ces nouvelles rames fiables et à faible consommation d'énergie, nous nous engageons à aider notre client, LTA, à accroître la capacité et la disponibilité des lignes actuelles. Alstom entend devenir le partenaire privilégié de LTA pour ses solutions de transport à Singapour », a déclaré Ling Fang, Directeur général d'Alstom Chine et Asie de l'Est.

Metropolis est la solution de métro d'Alstom. Depuis 1998, 25 villes à travers le monde ont commandé 5 500 voitures Metropolis. Metropolis est disponible en mode automatique ou avec conducteur. Alstom a mis en place certaines des premières lignes automatisées dans le monde, notamment la North East Line de Singapour.

Présent à Singapour dans le secteur des transports depuis plus de 20 ans, Alstom est un des principaux fournisseurs de systèmes de métro intégrés, de systèmes de signalisation, de matériel roulant, d'infrastructures et de services pour les lignes MRT de Singapour. Parmi ceux-ci, le système MRT de la Circle Line est entièrement conçu et fabriqué par Alstom en consortium avec des entreprises locales. Outre le matériel roulant, Alstom a également fourni un système de signalisation Urbalis pour la North East Line et la Thomson & East Coast Line, qui est actuellement en développement.

Ce contrat a été enregistré sur le 4ème trimestre de l'exercice fiscal 2017/18.

