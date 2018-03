ALSTOM SA : Alstom va fournir 54 Coradia Stream « Pop » supplémentaires à Trenitalia

Un contrat de 330 millions d'euros en Italie

Alstom va fournir 54 Coradia Stream « Pop » supplémentaires à Trenitalia

26 mars 2018 - Alstom a remporté quatre contrats, d'un montant global de près de 330 millions d'euros, auprès de Trenitalia, l'opérateur ferroviaire italien, pour la fourniture de 54 trains régionaux Coradia Stream. Les trains sont destinés à quatre régions d'Italie - les Abruzzes (4 trains), la Ligurie (15 trains), les Marches (4 trains) et la Vénétie (31 trains) - conformément à l'accord-cadre signé en 2016 par Alstom et Trenitalia. Les 54 trains supplémentaires s'ajoutent aux 47 trains déjà commandés par la région de l'Émilie-Romagne en 2016.

Le Coradia Stream d'Alstom, surnommé « Pop » par Trenitalia, fait partie de la dernière génération de trains conçus pour les lignes régionales et intercités. Coradia Stream est un train de type EMU (automotrice électrique) affichant une vitesse maximale de 160 km/h dans sa version régionale. Le train commandé par Trenitalia peut transporter plus de 300 passagers assis et est facilement accessible grâce à son plancher bas. Respectueux de l'environnement, le train est composé de matériaux recyclables à 95 %.

« Nous sommes très heureux de voir Trenitalia, les Abruzzes, la Ligurie, les Marches et la Vénétie renouveler leur confiance dans notre gamme de trains régionaux Coradia et nous espérons que d'autres régions suivront le mouvement. Le « Pop » plait manifestement tant aux autorités locales qu'aux voyageurs, qui ont pu l'apercevoir durant sa récente tournée sous forme de maquette à taille réelle », a déclaré Michele Viale, Directeur général d'Alstom en Italie.

Coradia Stream peut être adapté facilement à différents services. L'intérieur et la disposition des sièges sont modulables et permettent, par exemple, d'augmenter le nombre de sièges pour les longs trajets ou de réduire leur nombre afin d'avoir plus de places debout pour les trajets plus courts. L'intérieur des voitures peut être adapté aux saisons et aux besoins spécifiques : il est possible d'ajouter des porte-vélos ou porte-skis, des prises électriques, le Wi-Fi, des distributeurs de boissons et de snacks, des espaces multimédia ainsi que des espaces de travail ou de détente. À bord du Coradia Stream, le confort, l'espace et la lumière sont maximisés grâce aux larges vitres, tandis que des services avancés, tels que l'info-divertissement, les retransmissions audio et vidéo et un système de vidéosurveillance en direct, garantissent le confort et la sécurité.

Les trains Coradia Stream « Pop » sont fabriqués par Alstom en Italie. Le développement du projet, l'essentiel de la fabrication et la certification sont réalisés sur le site Alstom de Savigliano, dans la province de Cuneo. La conception et la fabrication des systèmes de traction et des auxiliaires sont faites à l'usine de Sesto San Giovanni (Milan), tandis que le site de Bologne se charge de la réalisation des systèmes de signalisation embarqués.

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2016/17, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros et enregistré pour 10,0 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs.

Alstom et Trenitalia ont signé, en août 2016, un accord-cadre concernant la fourniture de 150 trains régionaux de capacité moyenne avec une première commande ferme de 47 trains.

