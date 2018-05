ALSTOM SA : Communiqué

Communiqué

Le 10 mai 2018 - Alstom annonce avoir signé hier un accord avec General Electric dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de 2015 relatifs à la sortie attendue par Alstom du capital des trois co-entreprises Energie : "JV Renewables", "JV Grid" et "JV Nucléaire". Lesdites co-entreprises ont été créées en 2015 en lien avec la cession par Alstom de ses activités Energie à General Electric. Alstom a l'intention d'exercer ses options de vente concernant ses participations dans la "JV Renewables" et la "JV Grid" en 2018 (conformément aux promesses d'achat en vigueur). En cas d'exercice de ces options pendant la période d'exercice (entre le 4 et le 10 septembre 2018), GE sera réputé avoir exercé son option d'achat de la participation d'Alstom dans la "JV Nucléaire" (conformément à la promesse de vente en vigueur), et la réalisation de la cession de toutes ces participations interviendra le 2 octobre 2018, pour un montant total de €2,594 milliards.

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2016/17, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros et enregistré pour 10,0 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs.

