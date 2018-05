ALSTOM SA : Les résultats d'Alstom en 2017/18

Les résultats d'Alstom en 2017/18

Un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros avec une croissance remarquable de 9 % (10 % organique)

Une profitabilité en amélioration continue avec une marge d'exploitation ajustée de 6,5 %

Un cash-flow libre positif et un bilan solide

Un dividende proposé à 0,35 euro par action

16 mai 2018 - Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, Alstom a enregistré

7,2 milliards d'euros de commandes. Au cours de cette même période, le chiffre d'affaires a atteint 8,0 milliards d'euros, correspondant à une croissance remarquable de 9 % (10 % à périmètre et taux de change constants). Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 514 millions d'euros, en progression de 22 % par rapport à l'année dernière, soit une marge de 6,5 %. Le résultat net (part du Groupe) a atteint 475 millions d'euros, contre 289 millions d'euros l'année précédente.

Alstom dispose d'un bilan très solide. Au cours de l'exercice fiscal 2017/18, le cash-flow libre s'est élevé à 128 millions d'euros. La dette nette est restée globalement stable à 255 millions d'euros au 31 mars 2018. Les capitaux propres étaient de 4,0 milliards d'euros au 31 mars 2018.

Lors de sa prochaine Assemblée Générale prévue le 17 juillet 2018, Alstom proposera un dividende de 0,35 euro par action, en hausse de 40 % par rapport l'année dernière.

Chiffres clés

(en millions d'euros) 2016/17 2017/18 % variation publiée % variation organique Données publiées Carnet de commandes 34 781 34 178 (2) % 4 % Commandes reçues 10 008 7 183 (28) % (27) % Chiffre d'affaires 7 306 7 951 9 % 10 % Résultat d'exploitation ajusté 421 514 22 % Marge d'exploitation ajustée 5,8 % 6,5 % Résultat net - Part du Groupe 289 475 Cash-flow libre 182 128 Trésorerie / (Dette) nette (208) (255) Capitaux propres 3 713 4 027

« Ces excellents résultats démontrent le succès de notre stratégie 2020, avec une croissance remarquable du chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de la marge. Alstom a continué à tirer profit de la mondialisation croissante du marché de la mobilité et est maintenant en excellente position pour unir ses forces à Siemens Mobility. Ensemble, Alstom et Siemens Mobility façonneront la mobilité de demain: efficace, durable et connectée !» a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d'Alstom.

***

Succès de la stratégie 2020

La stratégie 2020 d'Alstom repose sur les cinq piliers suivants :

Une organisation orientée client

Le Groupe a enregistrée 7 183 millions d'euros de commandes au cours de l'exercice fiscal 2017/18. L'année dernière, les commandes s'élevaient à 10 008 millions d'euros et incluaient plusieurs gros contrats dont la nouvelle génération de trains à grande vitesse avec Amtrak aux Etats-Unis et l'extension de la ligne rouge du métro de Dubaï avec RTA aux Emirats Arabes Unis.

Alstom a signé des contrats dans l'ensemble des régions cette année. Le Groupe a notamment enregistré les 100 derniers trains du projet PRASA en Afrique du Sud. Alstom a aussi signé plusieurs contrats au Canada pour près de 100 véhicules légers sur rail et de la maintenance. Les autres succès commerciaux incluent des contrats pour des trains Pendolino avec la maintenance associée en Italie, des trains régionaux en Italie, au Sénégal, en Allemagne et en France, des systèmes de métro au Vietnam et aux Philippines, des métros et de la signalisation à Singapour, des métros en France, de la maintenance en Suède, des systèmes de traction pour le métro de New York ainsi qu'un projet de modernisation de flotte aux Etats-Unis.

A 34,2 milliards d'euros au 31 mars 2018, le carnet de commandes offre une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Une gamme complète de solutions

Au cours de l'exercice 2017/18, le chiffre d'affaires d'Alstom a atteint 7 951 millions d'euros, en hausse de 9 % (10 % à périmètre et taux de change constants).

Les activités de signalisation, systèmes et services représentaient 57 % du chiffre d'affaires en 2017/18, en ligne avec l'objectif de 60 % en 2020. Le chiffre d'affaires de l'activité systèmes a augmenté d'environ 30 % grâce à l'avancement des projets de systèmes urbains au Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires de l'activité services a atteint 1,5 milliard d'euros avec notamment la contribution des activités de révision de trains Pendolino au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires de l'activité signalisation a légèrement diminué, impacté par un environnement marché défavorable sur le transport ferroviaire fret et minier, ainsi que la fin progressive de certains projets. Le chiffre d'affaires de l'activité matériels roulants a atteint 3,5 milliards d'euros avec les livraisons de trains régionaux et à grande vitesse en Europe, le début du projet Amtrak aux Etats-Unis, des livraisons de trains régionaux en Algérie et l'exécution en cours du projet PRASA en Afrique du Sud.

L'innovation créatrice de valeur

Alstom a maintenu son niveau de recherche et développement (dépenses brutes) à 278 millions d'euros, soit 3,5 % du chiffre d'affaires, au cours de l'année fiscale 2017/18. Les principaux programmes sont le renouvellement des gammes de matériels roulants, la mobilité intelligente et la maintenance prédictive. Pour répondre aux nouveaux besoins des opérateurs et des voyageurs, Alstom a dévoilé en avril 2017 plusieurs technologies pour une mobilité plus intelligente, telles que Mastria, la première solution de supervision multimodale. Alstom et Airbus ont par ailleurs signé un accord de coopération stratégique dans le domaine de la cybersécurité. En octobre 2017, Alstom et NTL ont reçu le prix Innovation pour Aptis, leur nouvelle expérience de mobilité 100 % électrique, lors du salon Busworld en Belgique. Enfin, Alstom a remporté un premier succès commercial pour son train hydrogène à zéro émission, le Coradia iLint, en Allemagne.

L'excellence opérationnelle et environnementale

Alstom a généré un résultat d'exploitation ajusté de 514 millions d'euros en 2017/18, comparé à 421 millions d'euros l'année précédente, soit une hausse de 22 %. La marge d'exploitation ajustée s'est établie à 6,5 % pour l'année fiscale 2017/18, contre 4,8 % en 2014/15. Cette progression continue résulte d'une augmentation des volumes, d'une amélioration du mix produit et des actions en cours pour l'excellence opérationnelle. Lors de l'année fiscale 2017/18, le résultat net (part du Groupe) a atteint 475 millions d'euros, contre 289 millions d'euros l'année précédente.

En termes d'excellence environnementale, la consommation d'énergie devra être réduite de 20 % pour les solutions et de 10 % pour les opérations d'ici 2020. Ayant l'objectif d'améliorer constamment la sécurité au travail, le Groupe vise un taux de fréquence des accidents du travail de 1 d'ici 2020. Cette année, Alstom a déjà réduit la consommation d'énergie de ses solutions de 14 %, de ses opérations de

9 % et ramené son taux de fréquence des accidents1 à 1.

Alstom a amélioré sa note dans les indices Dow Jones Sustainability, Monde et Europe en 2017 avec une note globale de 80 sur 100 au classement DJSI, soit deux points de plus par rapport à l'an dernier. Alstom a obtenu un « B » au questionnaire du CDP 2017 sur le changement climatique.

Une culture fondée sur la diversité et l'entrepreneuriat

Pour être à l'image de ses passagers, Alstom a l'ambition d'accroître la diversité de ses effectifs et s'est fixé l'objectif d'avoir 25 % de femmes à des postes de direction en 2020. L'objectif est en bonne voie à 20 % en 2017/18.

Les collaborateurs Alstom, où qu'ils soient dans le monde, partagent tous la même culture, soutenue par des valeurs éthiques et d'intégrité fortes. En juin 2017, Alstom a obtenu la certification ISO 37001 pour son système de management anticorruption, ce qui confirme son engagement dans la lutte contre la corruption. Alstom a aussi annoncé que la période d'obligation d'auto déclaration de trois ans que le groupe a accepté dans le cadre de l'accord (« Plea Agreement ») du 22 décembre 2014 vient de s'achever, couronnant ainsi les efforts de l'entreprise au cours de cette période. C'est également le résultat d'une étroite coopération avec le Département américain de la Justice (DOJ). L'entreprise reste déterminée à atteindre le plus haut degré d'intégrité dans ses activités et continuera de développer son programme de conformité.

***

Un bilan solide

Au cours de l'exercice fiscal 2017/18, le cash-flow libre du Groupe était positif à 128 millions d'euros, bénéficiant des impacts du programme Cash Focus et impacté par la progression des investissements de transformation.

Alstom a porté ses investissements à 202 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2017/18, contre 150 millions d'euros l'année précédente. A fin mars 2018, le montant cumulé des investissements de transformation s'élevaient à 159 millions d'euros, sur une enveloppe d'environ 300 millions d'euros, avec notamment la progression de la construction des usines en Afrique du Sud et en Inde.

Le Groupe disposait d'un montant de cash brut de 1,231 millions d'euros à fin mars 2018, ainsi que d'une ligne de crédit non tirée de 400 millions d'euros. Après le remboursement à maturité d'une obligation pour un montant de 272 millions d'euros en octobre 2017, la dette obligataire d'Alstom s'élevait à 1 248 millions d'euros à fin mars 2018. La dette nette d'Alstom est restée globalement stable comparée à l'année précédente et s'élevait à 255 millions d'euros au 31 mars 2018. Enfin, les capitaux propres atteignaient 4 027 millions d'euros au 31 mars 2018, contre 3 713 millions d'euros au 31 mars 2017.

Alstom annonce avoir signé le 9 mai 2018 un accord avec General Electric dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de 2015 relatifs à la sortie attendue par Alstom du capital des trois co-entreprises Energie : "JV Renewables", "JV Grid" et "JV Nucléaire". Lesdites co-entreprises ont été créées en 2015 en lien avec la cession par Alstom de ses activités Energie à General Electric. Alstom a l'intention d'exercer ses options de vente concernant ses participations dans la "JV Renewables" et la "JV Grid" en 2018 (conformément aux promesses d'achat en vigueur). En cas d'exercice de ces options pendant la période d'exercice (entre le 4 et le 10 septembre 2018), GE sera réputé avoir exercé son option d'achat de la participation d'Alstom dans la "JV Nucléaire" (conformément à la promesse de vente en vigueur), et la réalisation de la cession de toutes ces participations interviendra le 2 octobre 2018, pour un montant total de €2,594 milliards.

***

Dividende

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer un dividende de 0,35 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2017/18, à l'Assemblée Générale qui se réunira le 17 juillet 2018.

Il serait détachable le 20 juillet 2018 et la date d'arrêté serait le 23 juillet 2018. Le dividende serait payable en espèce à compter du 24 juillet 2018.

***

Perspectives

Les perspectives d'Alstom sont établies à périmètre et taux de change constants. Elles sont émises en accord avec la nouvelle norme IFRS 15, qui est désormais le standard pour la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Pour l'année fiscale 2018/19, le chiffre d'affaires est attendu à environ 8 milliards d'euros et la marge d'exploitation ajustée devrait atteindre jusqu'à 7 %.

A moyen terme, Alstom devrait continuer à surperformer la croissance du marché, à améliorer graduellement sa profitabilité, et à améliorer sa génération de cash, avec une volatilité possible sur de courtes périodes.

***

La création d'un leader global dans la Mobilité

Le projet de rapprochement d'Alstom avec les activités de Siemens Mobility, incluant sa traction ferroviaire, a franchi des étapes importantes ces derniers mois.

Le 23 mars 2018, Siemens et Alstom ont conclu un accord de rapprochement (Business Combination Agreement - « BCA »), faisant suite à la signature du protocole d'accord le 26 septembre 2017. Ce BCA énonce les termes et conditions convenus par les deux entreprises et fait suite à la conclusion des procédures d'information-consultation du personnel requises au sein d'Alstom.

Le 15 mai 2018, Alstom et Siemens ont annoncé les propositions de nominations du futur Conseil d'administration de Siemens Alstom. Le Conseil d'administration de l'entité combinée sera composé de 11 membres, dont six indépendants. Ces nominations sont soumises à l'approbation des actionnaires d'Alstom et à la réalisation de la transaction, elle-même soumise à l'approbation par les autorités compétentes.

Le projet d'organisation le plus adapté a été établi pour devenir le partenaire de confiance de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde, pour conduire la digitalisation de la mobilité et pour apporter de la valeur tout en restant à la pointe de l'innovation. L'organisation cible reposera sur trois principes : l'intimité avec les clients grâce à des "Régions" habilitées; la digitalisation, qui est le facteur clé de la création de valeur dans la mobilité, sera pilotée par "Mobility Automation"; l'innovation et l'efficacité opérationnelle à travers des fonctions transversales "Plateformes" et "Excellence opérationnelle".

L'opération devrait être réalisée à la fin de l'année civile 2018, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Alstom lors de l'Assemblée Générale qui devrait se tenir le 17 juillet 2018. L'opération est également soumise à l'autorisation des autorités réglementaires compétentes, notamment l'autorisation au titre des investissements étrangers de la part du ministère français de l'Économie et des Finances et des autorités de la concurrence. De plus, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) française doit confirmer qu'aucune offre publique d'achat ne devra être lancée par Siemens après la réalisation de l'apport. Siemens a d'ores et déjà initié le processus de séparation de ses activités mobilité et des autres activités associées afin de préparer le rapprochement avec Alstom.

Le nouveau groupe aura son siège à Saint-Ouen, en France, et continuera d'être coté à la bourse de Paris. Dans le cadre de cette transaction, Siemens recevra des actions nouvellement émises de l'entité combinée représentant 50 pour cent du capital social d'Alstom sur une base entièrement diluée.

*

Le rapport de gestion ainsi que les comptes consolidés, approuvés par le Conseil d'administration qui s'est tenu le 15 mai 2018, sont disponibles sur le site internet d'Alstom : www.alstom.com. Les comptes ont été audités et certifiés.

Conformément aux recommandations AFEP-MEDEF, les informations sur la rémunération du dirigeant mandataire social d'Alstom sont disponibles sur le site internet d'Alstom : www.alstom.com, rubrique Découvrez-nous/Gouvernement d'entreprise/Rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

www.alstom.com

Contacts Presse

Christopher English - Tel. + 33 1 57 06 36 90

christopher.a.english@alstomgroup.com

Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Relations Investisseurs

Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39

selma.bekhechi@alstomgroup.com

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84

julien.minot@alstomgroup.com

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d'Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s'appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l'Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.



Annexe 1a - Repartition par géographie

Données publiées 2016/17 % 2017/18 % (en millions d'euros) Contrib. Contrib. Europe 5 102 51 % 3 507 48 % Amériques 2 890 29 % 1 628 23 % Asie / Pacifique 582 6 % 980 14 % Moyen-Orient / Afrique 1 434 14 % 1 068 15 % Commandes reçues par destination 10 008 100 % 7 183 100 %

Données publiées 2016/17 % 2017/18 % (en millions d'euros) Contrib. Contrib. Europe 4 104 56 % 3 938 50 % Amériques 1 247 17 % 1 531 19 % Asie / Pacifique 702 10 % 974 12 % Moyen-Orient / Afrique 1 253 17 % 1 508 19 % Chiffre d'affaires par destination 7 306 100 % 7 951 100 %

Annexe 1b - Repartition par produit

Données publiées 2016/17 % 2017/18 % (en millions d'euros) Contrib. Contrib. Matériels roulants 5,525 55 % 3 189 45 % Services 2,037 20 % 2 180 30 % Systèmes 1,466 15 % 523 7 % Signalisation 980 10 % 1 291 18 % Commandes reçues par destination 10 008 100 % 7 183 100 %

Données publiées 2016/17 % 2017/18 % (en millions d'euros) Contrib. Contrib. Matériels roulants 3 170 43 % 3 464 43 % Services 1 468 20 % 1 480 19 % Systèmes 1 286 18 % 1 691 21 % Signalisation 1 382 19 % 1 316 17 % Chiffre d'affaires par destination 7 306 100 % 7 951 100 %

Annexe 2 - Compte de résultat

Données publiées 2016/17 2017/18 (en millions d'euros) Chiffre d'affaires 7 306 7 951 Résultat d'exploitation ajusté (aEBIT) 421 514 Charges de restructuration (6) (47) Autres charges (57) (86) Résultat d'exploitation (EBIT) 358 381 Résultat financier (127) (91) Impôts sur les bénéfices (76) (73) Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence 82 216 Intérêts minoritaires des activités poursuivies (14) (10) Résultat net - activités non poursuivies* 66 52 Résultat net - Part du Groupe 289 475

*part du Groupe

Annexe 3 - Cash-flow libre

Données publiées 2016/17 2017/18 (en millions d'euros) Résultat d'exploitation ajusté 421 514 Dépréciations et amortissements 132 137 Charges de restructuration décaissées (49) (37) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (150) (202) R&D capitalisés (70) (81) Variation du besoin en fonds de roulement 80 (49) Frais financiers décaissés (115) (70) Impôts sur les sociétés décaissés (87) (83) Autres 20 9 Cash-flow libre 182 128

Annexe 4 - Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Commandes reçues

Une nouvelle commande n'est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l'entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Carnet de commande

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit :

carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice ;

plus nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice ;

moins annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice ;

moins chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

Ratio commandes sur chiffre d'affaires

Le ratio commandes sur chiffre d'affaires est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Résultat d'exploitation ajusté

Suite à la nouvelle organisation mise en place, le Groupe s'est doté d'un nouvel indicateur de performance pour refléter la performance opérationnelle récurrente : le résultat d'exploitation ajusté (aEBIT). Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

L'aEBIT correspond au résultat (opérationnel) d'exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations de titres sur cessions de titres ou dans les cas de changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d'actifs évalués dans le cadre de regroupements d'entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n'entrant pas dans le cadre normal des affaires.

Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n'ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d'exploitation ajustée correspond au résultat d'exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires.

L'indicateur non Gaap « résultat d'exploitation ajusté» et l'indicateur Gaap « résultat d'exploitation» se réconcilient de la manière suivante :

Exercice clos le Exercice clos le (en millions d'euros) 31 mars 2017 31 mars 2018 Résultat d'exploitation ajusté (aEBIT) 421 514 Charges de restructuration (6) (47) Amortissement de l'allocation du prix d'acquisition et coûts d'intégration (35) (25) Plus / Moins-values sur cessions d'activités 2 3 Autres et perte de valeur sur actifs (24) (64) Résultat d'exploitation (EBIT) 358 381

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation, moins les dépenses d'investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n'inclut pas le produit des cessions d'activité.

L'indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l'exploitation.

Un rapprochement entre ces deux indicateurs est présenté ci-dessous :

Exercice clos le Exercice clos le (en millions d'euros) 31 mars 2017 31 mars 2018 Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation 401 408 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (coûts de R&D capitalisés inclus) (220) (283) Produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 1 3 Cash-flow libre 182 128

Alstom utilise le cash-flow libre aussi bien à des fins d'analyses internes que pour sa communication externe car le Groupe estime qu'il apporte un éclairage pertinent sur le montant réel de trésorerie générée ou utilisée par l'exploitation.

Trésorerie/(dette) nette

La trésorerie/(dette) nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs financiers courants, et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante.

Exercice clos le Exercice clos le (en millions d'euros) 31 mars 2017 31 mars 2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 563 1 231 Autres actifs financiers courants 8 8 Actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière 260 213 Moins : Dettes financières courantes 444 519 Dettes financières non-courantes 1 595 1 188 Trésorerie/(dette) nette en fin de période (208) (255)

Données organiques

Les chiffres présentés dans cette section incluent des indicateurs de performance présentés à structure réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d'éliminer l'incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères. Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d'analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu'ils permettent d'analyser et d'expliquer les variations d'une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.

Exercice clos le 31 mars 2017 Exercice clos le 31 mars 2018 (en millions d'euros) Données réelles Effet change Effet périmètre Données organiques Données réelles Effet périmètre Données organiques % Var Act. % Var Org. Carnet de commandes 34 781 (1 972) - 32 809 34 178 (58) 34 120 (2) % 4 % Commandes 10 008 (272) - 9 736 7 183 (55) 7 128 (28) % (27) % Chiffre d'affaires 7 306 (146) - 7 160 7 951 (51) 7 900 9 % 10 %



Nombre de blessés lors d'accidents de travail avec arrêt de travail d'une journée ou plus par millions d'heures travaillées

