ALSTOM : accord avec GE pour sortir du capital des trois co-entreprises Energie

Alstom a annoncé avoir signé mercredi un accord avec General Electric dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de 2015 relatifs à la sortie attendue par Alstom du capital des trois co-entreprises Energie : "JV Renewables", "JV Grid" et "JV Nucléaire". En cas d'exercice de ces options pendant la période d'exercice (entre le 4 et le 10 septembre 2018), GE sera réputé avoir exercé son option d'achat de la participation d'Alstom dans la "JV Nucléaire", et la réalisation de la cession de toutes ces participations interviendra le 2 octobre 2018.Elle se fera pour un montant total de 2,594 milliards d'euros.Ces co-entreprises ont été créées en 2015 en lien avec la cession par Alstom de ses activités Energie à General Electric. Alstom a l'intention d'exercer ses options de vente concernant ses participations dans la "JV Renewables" et la "JV Grid" en 2018.