ALSTOM : remporte quatre contrats de 330 millions d'euros en Italie

Alstom a remporté quatre contrats, d'un montant global de près de 330 millions d'euros, auprès de Trenitalia, l'opérateur ferroviaire italien, pour la fourniture de 54 trains régionaux Coradia Stream. Les trains sont destinés à quatre régions d'Italie - les Abruzzes (4 trains), la Ligurie (15 trains), les Marches (4 trains) et la Vénétie (31 trains) - conformément à l'accord-cadre signé en 2016 par Alstom et Trenitalia. Les 54 trains supplémentaires s'ajoutent aux 47 trains déjà commandés par la région de l'Émilie-Romagne en 2016.Le Coradia Stream d'Alstom, surnommé "Pop" par Trenitalia, fait partie de la dernière génération de trains conçus pour les lignes régionales et intercités. Coradia Stream est un train de type EMU (automotrice électrique) affichant une vitesse maximale de 160 km/h dans sa version régionale. Le train commandé par Trenitalia peut transporter plus de 300 passagers assis et est facilement accessible grâce à son plancher bas. Respectueux de l'environnement, le train est composé de matériaux recyclables à 95 %.